На Украине зафиксирован резкий рост числа заражённых коронавирусом

07.05.2020, 8:09, Новости дня

За последние сутки на Украине резко возросло количество заражённых коронавирусом. Как передаёт «Корреспондент», если день назад было выявлено 366 случаев заражения, то сегодня их число возросло до 487.



Reuters

На Украине резко увеличилось количество заражённых коронавирусом. Как пишет «Корреспондент», за минувшие сутки было выявлено 487 новых случаев заражения, в то время как днём ранее это число составляло 366.

По состоянию на 9:00 6 мая на Украине 13 184 лабораторно подтверждённых случая COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020-го в центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.