Стало известно о «конфликте» миллиардера Босова с компаньоном

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07.05.2020, 8:08, Новости дня

В последнее время у миллиардера Дмитрия Босова был конфликт «с его главным компаньоном Александром Исаевым», сообщил член адвокатской палаты Москвы Евгений Черноусов.

В то же время версия о самоубийстве Черноусову кажется подозрительной.

«Человек, имеющий большой достаток, большое количество недвижимости, и вдруг покончил самоубийством. Учитывая, что у него не было каких-то психических заболеваний, и при тех конфликтных ситуациях это, конечно, выглядит подозрительным», – сообщил адвокат в интервью телеканалу «360».

Он предположил, что дело еще могут переквалифицировать на статью «Убийство» или «Доведение до самоубийства».

Тем временем Теlеgrаm-канал «Небожена» пишет, что Босов испытывал трудности в последние два года. Негативно на него мог повлиять арест экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, с которым у Босова были дружеские отношения, и «предательство» партнера по бизнесу Исаева.

В среду СМИ со ссылкой на его знакомых сообщили, что российский миллиардер Дмитрий Босов из списка Forbes покончил с собой. В то же время сын Дмитрия Босова призвал дождаться официальной версии смерти отца и не делать поспешных выводов.



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