Отчет комиссии Рады о взрывах в Балаклее приобщат к уголовному производству – Венедиктова

07.05.2020, 7:55, Новости дня

Отчет временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию взрывов на складах боеприпасов будет приобщен к материалам уголовного производства, которое касается взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области.

Об этом на рабочей встрече, посвященной данному вопросу, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, проинформировал 6 мая Офис генпрокурора.

“Мы ознакомились с материалами, которые получили депутаты и заслушали версии следствия. Отчет временной следственной комиссии Офис генерального прокурора приобщит к материалам уголовного производства и тщательно изучит”, – сказала она.

Венедиктова подчеркнула, что в этом вопросе “важен парламентский контроль”.

“Органы правопорядка осознают всю полноту ответственности за эффективное обеспечение объективного расследования и установления виновных во взрывах на всех стратегических объектах”, – отметила генпрокурор.

Взрывы на арсенале в Балаклее начались в ночь на 23 марта 2017 года. Пожар удалось окончательно потушить к 26 марта, очисткой территории вокруг складов саперы занимались около месяца. В результате взрывов погибли две женщины. В 10-километровую зону поражения попали 36 тыс. человек, пять домов в Балаклее были разрушены, более 300 – повреждены.

Тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что пожар мог произойти в результате диверсии. По его словам, перед взрывами на складе в Балаклее был слышен гул аппарата, похожего на беспилотник.

Верховная Рада создала ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов в октябре 2019 года. Комиссию возглавил глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия, его заместителем стал нардеп от “Голоса” Сергей Рахманин.

Арахамия в марте 2020 года заявил, что официальная версия о причинах возгорания и последующей детонации боеприпасов на арсенале в Балаклее “политически ангажирована”. В Службе безопасности Украины утверждения нардепа отвергли, подчеркнув, что “комплексная экспертиза подтвердила основную версию следствия”.

В апреле ВСК пришла к выводу о подрыве арсенала закопанными в землю боеприпасами. Арахамия утверждал, что версия с беспилотником несостоятельна.

30 апреля Верховная Рада продлила еще на месяц полномочия ВСК.