В Черновицкой области за сутки от коронавируса скончалось пять человек
07.05.2020, 7:55, Новости дня
6 мая от коронавирусной инфекции в Черновицкой области скончалось пять человек. Об этом проинформировал в видеообращении в Facebook председатель областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук.
“Такое ощущение, что эта инфекция просто ускоряется, обостряется и тяжело людей спасать, поэтому сегодня пять буковинцев снова умерли. К величайшему сожалению, эта статистика очень печальная”, – сказал он.
Глава ОГА также сообщил, что число инфицированных COVID-19 в области достигло 2048.
“6 мая официально подтверждено еще 63 случая заражения коронавирусом… 37 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечилось 254 человека”, – написал Осачук.
Сергій Осачук про боротьбу з коронавірусом в області
На Буковині сьогодні, 6 травня, офіційно підтверджено ще 63 випадки зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2048 осіб.37 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 254 людини.100 тисяч медичних масок, 4500 комбінезонів та 1800 захисних окулярів для лікарень Чернівецької області передала сьогодні компанія «Епіцентр К».Фізичні особи-підприємці І та ІІ групи платників єдиного податку, які мають дітей до 10 років, під час карантину можуть отримати допомогу. Виплату нададуть за умови, що підприємці сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року. Розмір допомоги складає для дітей віком до 6-ти років – 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років – 2 218 гривень. Документи для призначення такої компенсації необхідно подати до органу соціального захисту населення за місцем проживання/реєстрації. Із 12 травня у Чернівецькій області планують відкрити для прогулянок парки та сквери. Однак атракціони і дитячі майданчики залишаться закритими. Також запрацюють магазини непродовольчих товарів, речові ринки, майстерні з ремонту одягу, хімчистки. Власникам цих закладів уже зараз необхідно подбати про дотримання відповідних санітарних умов, а саме про наявність масок та антисептиків, часту дезінфекцію приміщення.
Posted by Сергій Осачук on Kolmapäev, 6. mai 2020
На утро 6 мая в Украине зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончались.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, 7 мая число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,75 млн человек, из них более 1,24 млн выздоровели, почти 264 тыс. умерли.
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