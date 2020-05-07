В Черновицкой области за сутки от коронавируса скончалось пять человек

Сергій Осачук про боротьбу з коронавірусом в області

На Буковині сьогодні, 6 травня, офіційно підтверджено ще 63 випадки зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2048 осіб.37 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 254 людини.100 тисяч медичних масок, 4500 комбінезонів та 1800 захисних окулярів для лікарень Чернівецької області передала сьогодні компанія «Епіцентр К».Фізичні особи-підприємці І та ІІ групи платників єдиного податку, які мають дітей до 10 років, під час карантину можуть отримати допомогу. Виплату нададуть за умови, що підприємці сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року. Розмір допомоги складає для дітей віком до 6-ти років – 1 779 грн; для дітей віком від 6-ти до 10-ти років – 2 218 гривень. Документи для призначення такої компенсації необхідно подати до органу соціального захисту населення за місцем проживання/реєстрації. Із 12 травня у Чернівецькій області планують відкрити для прогулянок парки та сквери. Однак атракціони і дитячі майданчики залишаться закритими. Також запрацюють магазини непродовольчих товарів, речові ринки, майстерні з ремонту одягу, хімчистки. Власникам цих закладів уже зараз необхідно подбати про дотримання відповідних санітарних умов, а саме про наявність масок та антисептиків, часту дезінфекцію приміщення.

Posted by Сергій Осачук on Kolmapäev, 6. mai 2020