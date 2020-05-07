6 мая на Донбассе получил ранение украинский военнослужащий

07.05.2020, 7:55, Новости дня

6 мая на Донбассе ранен один украинский военнослужащий, еще один получил боевую травму. Об этом в утренней сводке 7 мая проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Удерживая оборону, наши военнослужащие в прошедшие сутки действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Почувствовав на себе решительность действий наших воинов, оккупационные войска прекратили обстрелы. По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще троих ранили”, – рассказали в пресс-центре.

7 мая по состоянию на 7.00 боевики активности не проявляли.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.