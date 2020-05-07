Мнение: Полиции пришлось заехать на газоны, чтобы поймать нарушителя самоизоляции

07.05.2020, 7:54, Разное

МВД Москвы завершило проверку после публикации в Сети ролика с бешеной погоней за мужчиной на полицейской машине по газонам в Гольяново. Все правильно сделали полицейские, решили проверяющие. На нарушителя самоизоляции надели наручники и посадили его в СИЗО. Потому что никакой он оказался не спортсмен, и даже не алкоголик, который шел в магазин за новой дозой выпивки, а совсем плохой человек.

Беда, конечно, с этими нарушителями самоизоляции. То с кулаками (как в Вешняках), то с ножами (как подмосковных в Озёрах) бросаются на полицейских. То просто удирают, как зайцы. Ну и вот в сеть утекло видео, как в Гольяново полицейские чешут по газонам на машине за нарушителем. На фото (да и на видео под катом) всё видно. И конечно, все осудили полицейских. “Кустики помяли”.

Выяснилось, что парень, которого задержали после погони по газонам Гольяново, оказался “закладчиком”. Его заметили полицейские во время патрулирования — он как раз прятал очередной “клад”. А убегая от погони, парнишка (ему 22 года – быстрый, бегает, как заяц) сбросил по пути 6 свёртков с наркотиками. Пока все сбросить не успел, надо было брать. И взяли.

Автор видео возмущается, что мало того, что “кусты поломали”, еще и “задерживали жестко”. А что с ним делать, если он сопротивляется? Если наркодилер бежит очень быстро, конечно, сподручнее его сначала поймать на машине, а уже потом догнать и взять в клещи с двух сторон – другой сотрудник ему перекрыл пути к отступлению.

Вообще, все больше нарушителей режима самоизоляции оказываются какими-то прямо “упырями”. Мигранта, которого взяли в Вешняках, сейчас судят за то, что до нападения на полицейского, собутыльника порезал.

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