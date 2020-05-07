В магазине Steam началась раздача игры Evil Genius

07.05.2020, 7:53, Разное

В интернет-магазине Steam началась раздача игры Evil Genius от разработчиков Rebellion. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте компании и указать данные своего аккаунта, к которому и привяжется игра.

Щедрое предложение от Rebellion приурочено к выходу второй части игры Evil Genius, анонсированной ещё в 2017 году. Для того, чтобы получить ключ для библиотеки Steam необходимо перейти на сайт разработчиков и зарегистрироваться на нём. После, привязать свой аккаунт и получить ключ, который и нужно ввести в лаунчере.

Evil Genius выпущена в 2004 году и представляет из себя стратегию, в которой игрок выступает в роли злодея. Главная задача состоит в полном захвате всей планеты и тотальном подчинении всего человечества. Сколько именно продлится бесплатная раздача, неизвестно.