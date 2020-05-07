 

Врач рассказала, как снизить вред от антисептика

07.05.2020, 7:53, Новости дня

Использование антисептических гелей и частое мытье рук на фоне распространения коронавируса могут обезвоживать кожу, что увеличивает риски попадания инфекции в организм, сообщила врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Анастасия Вережникова.

По ее словам, в состав антисептиков входит спирт, который может обезвоживать кожу. Из-за того, что руки нужно обрабатывать часто, защитный слой кожи не успевает восстанавливаться, поэтому могут появиться шелушения и трещинки, передает РИА «Новости». 

«Для того, чтобы сохранить здоровое состояние кожи необходимо после каждого мытья рук или обработки антисептиком пользоваться увлажняющими и питательными средствами. Это касается не только женщин, но и мужчин», – сказала она. 

Врач посоветовала использовать крем для рук, который содержит в составе восстанавливающие, защищающие и успокаивающие ингредиенты – ланолин, воск, натуральные масла, витамины, глицерин и вазелин. 

Ранее главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии минздрава Подмосковья Наталья Махнева рассказала, что слишком частое мытье рук и их дезинфекция могут негативно сказаться на кожных покровах, и объяснила, как этого избежать.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / В Украине планируют отменить второй этап медицинский реформы

16.04 / Уткин о Соловьеве: “Педерастическая обезьяна” – одно из моих специальных выражений. Дело в тоне, с которым я его произношу

28.04 / В Южной Корее предположили, что Ким Чен Ын не появляется на публике, опасаясь коронавируса

28.03 / Правительство России утвердило список товаров первой необходимости

08.04 / Взрыв бытового газа произошел в жилом доме под Нижним Новгородом

21.04 / Эксперт объяснил опасность рассылки фейковых новостей через WhatsApp

06.05 / Министр обороны России: 228 кадет и суворовцев заразились коронавирусом

22.04 / Стало известно об операции ФСБ по задержанию экс-депутата Госдумы

29.04 / Германии предсказали глубочайшую со времен войны рецессию

02.05 / Министр безопасности Боснии и Герцеговины запретил въезд российским медикам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска