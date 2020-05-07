 

Ученые установили влияние подсластителей на ожирение печени

07.05.2020, 7:53, Разное

Ученые сообщают, что употребление сахара в больших количествах может привести к ожирению печени. Международной командой исследователей было изучено влияние сахарозаменителей на состояние органа.
В процессе нового исследования исследователи проверяли воздействие двух низкокалорийных подсластителей на печень животных. Для этого специалисты использовали сукралозу и экстракт стевии, эффект от применения которых сравнивали с влиянием сахара.

Доклинические исследования показали способность экстракта стевии воздействовать на печень, снижая уровень ее ожирения. Авторы работы подчеркивают, что происходит уменьшение количества глюкозы и улучшение показателей на фоне болезни печени, а именно фиброза, вследствие употребления стевии.

Для более глубокого изучения эффекта исследователи запланировали проведение клинических испытаний.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Мнение: Столько, сколько нужно

19.04 / Профессор РАН объяснил причину низкой смертности от коронавируса среди россиян

15.04 / Дженифер Лопес перенесла дату свадьбы из-за эпидемии

31.03 / В лёгких мышей найдена новая группа иммунных клеток

20.04 / Возрожденный музыкальный Nokia 5310 появился в России и продается дешевле китайской версии

11.04 / «Умный туалет» может отслеживать состояние здоровья

06.04 / Скандалы: Испугавшаяся иска Пригожина Соболь не смогла сформировать линию защиты

03.04 / Муж Марин Кравец предугадал события коронавируса в 2020 году

03.04 / Доктор Комаровский призвал молодых людей специально «не гнаться» за коронавирусом

28.04 / Доктор Комаровский назвал основного «убийцу» вирусов в организме человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска