Ученые установили влияние подсластителей на ожирение печени

07.05.2020, 7:53, Разное

Ученые сообщают, что употребление сахара в больших количествах может привести к ожирению печени. Международной командой исследователей было изучено влияние сахарозаменителей на состояние органа.

В процессе нового исследования исследователи проверяли воздействие двух низкокалорийных подсластителей на печень животных. Для этого специалисты использовали сукралозу и экстракт стевии, эффект от применения которых сравнивали с влиянием сахара.

Доклинические исследования показали способность экстракта стевии воздействовать на печень, снижая уровень ее ожирения. Авторы работы подчеркивают, что происходит уменьшение количества глюкозы и улучшение показателей на фоне болезни печени, а именно фиброза, вследствие употребления стевии.

Для более глубокого изучения эффекта исследователи запланировали проведение клинических испытаний.