10 стран, которые внесли наибольший вклад в развитие естественных наук в 2019 году

07.05.2020, 7:50, Новости дня

Эксперты опубликовал Nature Index 2020 Annual Tables, в котором проводились исследования институтов и стран, которые наиболее активно и эффективно принимают участие в исследованиях в области естественных наук.

При измерении индекса института или страны эксперты оценивали количество научных статей, опубликованных в 82 журналах, которые отслеживается в базе данных.

Ниже мы расскажем о 10 странах, в которых наиболее активно проводились научные исследования в области естественных наук в 2019 году.

10. Австралия

Австралия занимает десятое место в рейтинге стран с самой высокой долей в научно-естественных исследованиях. Индекс в 2019 году составил 1,259.95.

9. Южная Корея

На девятом месте оказалась Южная Корея, которая славится своими достижениями в технологическом секторе. Тем не менее, страна также делает немалый вклад в развитие естественных наук. Индекс страны 1,435.23.

8. Швейцария

На восьмом месте Швейцария, которая ежегодно вносит большой вклад в развитие самых разных наук. Если говорить о естественных науках, то в 2019 году индекс страны составил 1,487.88.

7. Канада

Канада – ближайший сосед США, который, тем не менее, сильно отстает от лидера рейтинга. Индекс страны в естественно-научных исследованиях составил 1,602.09.

6. Франция

Самый крупный центр научных исследований во Франции — CNRS (Centre national de la recherche scientifique, Национальный центр научных исследований). В 2019 году индекс Франции достиг 2,238.55.

5. Япония

Япония, как и Южная Корея, знаменита разработками в сфере высоких технологий, робототехники и телекоммуникаций. Тем не менее, в стране также активно идут исследования в области естественных наук. Индекс Японии в 2019 году — 3,024.32.

4. Великобритания

Четвертое место занимает Великобритания, экономика которой в последние несколько лет оказалась в непростой ситуации, что было связано с неопределенностью, связанной с выходом страны из ЕС. Тем не менее, страна вошла в число лидеров в области естественнонаучных исследования. Индекс — 3,773.66.

3. Германия

Германия с индексом 4,545.70 вошла в число трех лидеров в области естественнонаучных исследований. Германия – страна не только с развитыми технологиями и промышленностью, но также и с высоким уровнем естественнонаучных исследований.

2. Китай

На втором месте оказался Китай с индексом 13,566.11. Китай лидирует во многих отраслях, в том числе и в сфере естественнонаучных исследований.

1. США

Лидером рейтинга стали США, индекс страны — 20,152.48. США являются мировым лидером по целому ряду показателей. Помимо прочего, США заняли лидирующее положение в мире по естественнонаучным исследованиям.