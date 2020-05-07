 

Приемная комиссия в Алтайском педуниверситете пройдет дистанционно

07.05.2020, 7:50, Новости дня

Приемная комиссия в Алтайском педагогическом университете пройдет дистанционно. Ее старт будет дан 15 июня, сообщает ГТРК "Алтай".

Сейчас в здании пусто, все готовятся к экаменам по домам. В этом году из-за эпидемии коронавируса даже защищать дипломы выпускники вуза будут в дистанционном режиме. Но волноваться не надо, всё будет четко организовано, уточнила ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

Для начала необходимо отсканировать и прислать все свои документы в приемную комиссию. Оригиналы понадобятся уже потом, осенью. На многих направлениях вуза понадобится сдать внутренние экзамены. Сейчас педагоги занимаются разработкой тестов для прохождения онлайн. Конечно, важно, чтобы абитуриент прошел все испытания самостоятельно. Поэтому нужна будет  идентификация личности, необходимо установить камеру. И все равно трудно со стопроцентной уверенностью утверждать, что будущий студент выполнит задания сам и один, отметила ректор.

Кстати, онлайн-поступление в виде тестов в этом году пройдет даже в Институте физической культуры. Ну, а пока выпускники готовятся к ЕГЭ.

Текст:

ГТРК "Алтай"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / ВОЗ назвала самое эффективное средство для профилактики заражения коронавирусом

04.04 / В США пропали внучка Роберта Кеннеди и ее малолетний сын

19.04 / В ГСЧС объяснили, почему не удается быстро потушить пожары в Житомирской области

07.04 / Сотрудник завода-производителя вертолетов Ка-52 «Аллигатор» умер от коронавируса

08.04 / Адвокат заявил, что судья перепутал статьи в приговоре экс-главе столичного ГСУ СК

26.03 / Винокур опроверг коронавирус у Лещенко

17.04 / В Кремле не увидели ничего противозаконного в угрозах Кадырова

15.04 / Эксперты рассказали о развитии пагубных зависимостей у детей

06.04 / Озвучена стоимость теста на коронавирус на дому

27.04 / Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 3 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска