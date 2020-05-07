 

В РФ начали создание гусеничного БТР для Крайнего Севера

07.05.2020, 7:48, Новости дня

В РФ создается новый гусеничный бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера, сообщил гендиректор предприятия-разработчика этой машины ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

«Что касается создания гусеничных бронированных машин, в настоящее время идет проектирование вездеходной бронемашины такого типа. Это будет бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера. Сроки и характеристики машины пока не буду оглашать, всему свое время», – передает РИА «Новости» слова Красовицкого.

Напомним, в феврале замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил , что боевые машины пехоты (БМП) «Рыцарь» созданы для вооружения подразделений Сухопутных войск в Арктике.



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