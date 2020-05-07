Медик заявила о непредсказуемости состояния пациентов с коронавирусом

07.05.2020, 7:48, Новости дня

Непредсказуемым при лечении коронавируса является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья, сообщила замдиректора по клинической работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ, доктор медицинских наук Елена Павликова.

По словам эксперта, сам коронавирус не является непредсказуемым. «В зависимости от сопутствующей патологии болезнь может протекать очень по-разному», – отметила Павликова в интервью RT.

Чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, она рекомендует соблюдать меры предосторожности. Медик подчеркивает важность не поддаться соблазну и остаться дома в майские праздники.

«Я понимаю, что погода хорошая, тепло. Но болезнь есть, она не придумана. Она настоящая и действительно очень опасная», – заключила врач.

В среду президенту Владимиру Путину представили план по снятию ограничений, наложенных в связи с коронавирусом.

По последним данным ВОЗ, число инфицированных в мире достигло 3,5 млн человек, около 245 тыс. скончались. В РФ зарегистрировали почти 166 тыс. случаев заражения, 21 тыс. пациентов излечились, свыше 1500 умерли.