Чеченская девочка-альбинос с разными глазами поразила Сеть необычной красотой

07.05.2020, 7:31, Разное

В Интернете полным полно фотографий красивых девушек, но далеко не каждый день сталкиваешься с тем типом красоты, от которого захватывает дух.

11-летняя девочка из Чечни (Россия) Амина Эпендиева одна из таких – природа наделила ее поразительной внешностью.

У Амины крайне редкий частичный альбинизм, совмещенные с еще более редкой гетерохромией – глазами разного цвета. Ее волосы в основном белые, но среди них видны и каштановые, один глаз светло-голубой, другой карий.

Ресницы у Амины такие же белоснежные, как и ее волосы, а кожа очень светлая.

Фото: Амина Арсакова

Фотографии Амины Эпендиевой, сделанные чеченской женщиной-фотографом Аминой Арсаковой, были выложены в инстаграм еще пять месяцев назад, однако лишь несколько недель назад они приобрели большую популярность в соцсетях.

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Публикация от @aminaarsakova 7 Янв 2020 в 10:38 PST

В среднем каждое из этих фото получило около 10 тысяч лайков и к ним были оставлены сотни комментариев. Большинство людей восхваляют неземную красоту девочки, но есть и те, кто спрашивает, не фотошоп ли это.

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Публикация от @aminaarsakova 6 Янв 2020 в 9:31 PST

Фотограф уверяет, что девочка самая настоящая и что ей случайно повезло обнаружить эту редкую красоту.

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Публикация от @aminaarsakova 8 Янв 2020 в 10:38 PST

Как сообщают журналисты, девочка живет в небольшом городке Курчалой. Ее сочетание альбинизма и гетерохромии очень необычное и с медицинской точки зрения крайне редкое.

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Публикация от @aminaarsakova 8 Янв 2020 в 10:38 PST

О девочке помимо этих сведений больше ничего не известно, возможно, что родители тщательно уберегают ее от внимания прессы. Тем ни менее в комментариях к этим снимкам можно найти людей, которые уверяют, что в Курчалое и в самом деле живет такая девочка и что в реальности она еще красивее, чем на этих фото.

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Публикация от @aminaarsakova 8 Янв 2020 в 10:39 PST