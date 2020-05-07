Чеченская девочка-альбинос с разными глазами поразила Сеть необычной красотой
07.05.2020, 7:31, Разное
В Интернете полным полно фотографий красивых девушек, но далеко не каждый день сталкиваешься с тем типом красоты, от которого захватывает дух.
11-летняя девочка из Чечни (Россия) Амина Эпендиева одна из таких – природа наделила ее поразительной внешностью.
У Амины крайне редкий частичный альбинизм, совмещенные с еще более редкой гетерохромией – глазами разного цвета. Ее волосы в основном белые, но среди них видны и каштановые, один глаз светло-голубой, другой карий.
Ресницы у Амины такие же белоснежные, как и ее волосы, а кожа очень светлая.
Фото: Амина Арсакова
Фотографии Амины Эпендиевой, сделанные чеченской женщиной-фотографом Аминой Арсаковой, были выложены в инстаграм еще пять месяцев назад, однако лишь несколько недель назад они приобрели большую популярность в соцсетях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В среднем каждое из этих фото получило около 10 тысяч лайков и к ним были оставлены сотни комментариев. Большинство людей восхваляют неземную красоту девочки, но есть и те, кто спрашивает, не фотошоп ли это.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фотограф уверяет, что девочка самая настоящая и что ей случайно повезло обнаружить эту редкую красоту.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Как сообщают журналисты, девочка живет в небольшом городке Курчалой. Ее сочетание альбинизма и гетерохромии очень необычное и с медицинской точки зрения крайне редкое.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
О девочке помимо этих сведений больше ничего не известно, возможно, что родители тщательно уберегают ее от внимания прессы. Тем ни менее в комментариях к этим снимкам можно найти людей, которые уверяют, что в Курчалое и в самом деле живет такая девочка и что в реальности она еще красивее, чем на этих фото.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет