Огромные азиатские шершни-убийцы стремительно захватывают США

07.05.2020, 7:41, Разное

В последние дни все крупнейшие американские информагентства начали сообщать о том, что в США стремительно распространяются огромные шершни, которые прибыли из стран Азии.

Этих шершней называют шершнями-убийцами, потому что они с легкостью могут закусать до смерти крупное животное, ребенка или даже взрослого человека.

Гигантские шершни вида Vespa mandarinia на своей родине в Азии считаются одними из самых опасных насекомых. К примеру, каждый год в Японии от их укусов погибает около 50 человек.

Но не только своими токсичными (и очень болезненными) укусами опасны эти шершни, они с удовольствием ловят и пожирают пчел, поэтому сейчас под угрозой и вся пчеловодческая отрасль. Исчезновение пчел также ведет к проблемам с опылением многих растений.

Американские ученые с тревогой предупреждают, что если не найти выход из сложившейся ситуации и не начать как можно быстрее истреблять этих незваных гостей, то за сравнительно короткие сроки они могут уничтожить вообще всех пчел в США.

Шершни-убийцы достигают 5 см в длину, а длина их жала доходит до 1 см. Их укус при этом больнее любого укола шприцем. На людей они, к счастью, нападают лишь когда человек нечаянно сам потревожит их.

При укусе шершня-убийцы, в кровь попадает смертельно опасный яд, в котором содержится нейротоксин, который в свою очередь может вызвать анафилактический шок или остановку сердца. Поэтому даже для здорового взрослого человека всего один укус шершня представляет угрозу.

И если от укусов пчел может защитить специальный пчеловодческий костюм, то жало шершней-убийц с легкостью протыкает его.

Первые сообщения о проникновении в США азиатских шершней-убийц появились в декабре 2019 года, их заметили в штате Вашингтон. Сейчас каждый день сообщается о нескольких сотнях случаев наблюдения в штате этих шершней. Также уже подтверждено, что шершней-убийц видели в двух регионах Британской Колумбии (Канада).

Напав на колонию пчел, шершни-убийцы могут за считанные часы убить всех

Весной королева-матка шершней просыпается от спячки и колония начинает строить новые гнезда. Некоторые исследователи опасаются, что благодаря весенней активности шершни-убийцы уже начали разлетаться и в другие штаты.