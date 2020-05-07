13 лет привязанная к стулу: Печальная история девочки Джини Уайли

07.05.2020, 7:41, Разное

Что делает нас людьми? Мы рождаемся с этим врожденным качеством или оно полностью формируется тем обществом, в котором мы растем с детства. Этот вопрос давно интересует философов и многократно обсуждался ими.

И что произойдет, если человек с самых юных лет будет лишен самого общества как такового? Нет, он будет расти не в лесу, среди волков или обезьян, как это происходит с одичалыми детьми, он будет находится среди людей, в человеческом доме, однако все равно будет расти в полной изоляции.

Эта печальная история о девочке, которую ее родители обрекли на такую изоляцию и о которой общество узнало лишь благодаря случайности.

Все началось в октябре 1970 года, когда полицейский из Лос-Анджелеса обратил внимание на странную пару людей, которые пришли в здание бюро помощи инвалидам. Одной из них была изможденная слепая женщина, глаза которой были совершенно белыми от катаракты, а рядом с ней сидела крайне худая и странно двигающаяся девочка, которой на вид было лет 7.

Девочка не могла разговаривать, не могла нормально ходить, лишь слегка подпрыгивала, сильно согнувшись. На ней были подгузники и платье, она казалась давно не мытой и от нее плохо пахло.

Слепая женщина хотела получить пособие по инвалидности, однако социальную работницу первым делом заинтересовала странная больная девочка. Когда она узнала от женщины, что девочке не 6-7 лет, а все 14, она сразу же вызвала полицию, потому что заподозрила, что девочка подверглась плохому обращению и насилию. Полиция отобрала девочку у ее матери и поместила ее в приют, где девочку стали осматривать врачи и психиатры.

Так начала разворачиваться трагическая история маленькой Джини. В скором времени врачи и психологи поняли, что девочка не аутист и не умственно отсталая, а что с ней произошло что-то действительно страшное.

Джини была сильно истощенной и ее тело выглядело так, словно ей не давали физически развиваться. Она с большим трудом передвигалась на двух ногах, но могла относительно быстро ползать. При этом ее ноги и руки всегда были в одном и том же полусогнутом положении.

Ее зрение было нормальным, однако она никак не могла разглядеть то, что находилось от нее длиннее чем в трех метрах. Из ее рта постоянно текли слюни, она плевалась и не могла контролировать процессы мочеиспускания и испражнения. В туалет она ходила там, где ее заставал позыв.

Джини пытается ходить

В ее рту тоже обнаружилась аномалия, у нее был полный невыпавший набор молочных зубов и рядом с ними росли постоянные зубы. Несмотря на это, девочка не умела жевать пищу и могла поглощать только что-то жидкое, причем сама есть не могла, а глотала лишь когда ее кормили с ложки.

Ее умственное развитие тоже было необычным и отличалось от того, какое есть у слабоумных детей. Она умела произносить лишь несколько простых слов, но кажется вообще не понимала, что они обозначали, она также кажется не понимала то, о чем ей говорили. Она не общалась с помощью жестов и вообще никак не общалась, было видно, что ее тяготит общество людей и что она ведет себя скорее как дикое животное, чем как человек.

Чем больше врачи и полиция изучали историю девочки, тем больше они приходили в ужас от того, что с ней произошло. Родители Джини – Дороти и Кларк Уайти казались соседям нормальной семьей, однако у обоих были некоторые проблемы с психикой – Кларк вырос в детских домах, а Дороти страдала от плохого зрения и пережила серьезную травму головы.

Кларк не любил детей и не хотел их заводить, однако вскоре после свадьбы Дороти родила сначала девочку, а потом мальчика. Девочка умерла вскоре от воспаления легких, когда ее бросили в холодном гараже из-за постоянного плача, а мальчик скончался через два дня после рождения из-за несовместимости резус-факторов.

Когда через три года после этого родился еще один мальчик, ему "повезло" выжить, однако Кларк строго запрещал ему шуметь, в том числе громко разговаривать. Из-за этого мальчик рос с отставанием в развитии. Непереносимость любых громких звуков у Кларка Уайли с возрастом становилась лишь сильнее. В доме не было телевизора и радио, жене и сыну разрешалось разговаривать лишь шепотом и лишь в крайних случаях. Посторонние люди в дом категорически не пускались.

Через пять лет после второго мальчика родилась Джини. У нее были проблемы со здоровьем из-за той же несовместимости резус-факторов, но она была признана нормально развитой и выжила. Медсестра, которая ходила проверять Джини, в три месяца отметила, что девочка хорошо набирает вес и что у нее вывих бедра. Для коррекции на ногу девочки была надета специальная шина.

Из-за этой шины Джини не могла нормально ползать и тем более никак не могла начать ходить, поэтому ее отец внезапно решил, что девочка умственно отсталая. К тому моменту у него уже начала основательно "съезжать крыша" – он запрещал жене и сыну общаться с другими людьми и вся семья жила изолированной от всех соседей.

Когда Джини исполнилось 14 месяцев, она серьезно простудилась и когда родители повезли ее к педиатру, тот обнаружил недовес и отставание в физическом развитии, на основании чего сделал предположение, что девочка изначально родилась недоразвитой. Для Кларка это было "последней каплей", когда они вернулись домой, он принял решение посадить Джини в отдельную комнату и держать ее там постоянно. Он искренне считал, что так защищает свою больную дочь от "жестокого мира", в котором не смогут позаботиться о ней как надо.

Чтобы Джини не покалечила себя, он крепко связывал ее на ночь в кровати на манер смирительной рубашки, а днем девочку усаживали на маленький детский стульчик-унитаз и привязывали к нему за руки и ноги. В редких случаях Джини позволялось "свободно" передвигаться в комнате, но ей строго настрого запрещалось выходить за дверь, а еще издавать какие-либо звуки. Если Джини пыталась говорить с отцом или шумела, отец избивал ее.

В комнате не было света, не было никаких игрушек, там стояла лишь маленькая детская кровать и стульчик-унитаз. В этих условиях Джини провела 13 лет и никто из соседей даже не подозревал, что в доме Уайли есть еще ребенок, кроме молчаливого запуганного мальчика.

Джини кормили лишь жидкой пищей с ложки, причем пищи ей давали ровно столько, чтобы она не умерла от голода. А когда ее кормили, то запихивали еду насильно и делали это как можно быстрее. Из-за всего этого у Джини развился особый режим сна и бодрствования. Она спала два раза в день, потому что мать кормила ее тайком по ночам, а отец днем.

Из-за постоянных избиений и угроз брат Джинни сбежал из родительского дома, когда ему исполнилось 18 лет. Джинни тогда было 13 и ее мать к тому времени все чаще просила мужа о том, чтобы перестать так обращаться с дочерью. А потом мать Джини решилась взять с собой девочку, когда пошла просить о пособии по инвалидности.

Когда история Джини оказалась в прессе, общество было потрясено таким обращением с ребенком и к дому Уайли все чаще стали приходить разгневанные люди и кидать камни в их окна. Не выдержав такого, Кларк Уайли в один из дней покончил с собой.

Тем временем с Джини продолжали усиленно заниматься врачи и психологи и они все больше поражались тому, что девочка способна к обучению. У нее не нашли никаких трав мозга, никаких признаков умственной отсталости и аутизма. Все ее отклонения были лишь результатом социальной изоляции и жестокого обращения.

Лингвист Сьюзан Кертисс, которая пыталась научить Джини говорить, назвала ее очень умной. Она рассказывала, что Джини умеет создавать разные фигуры из палочек, может придумать историю из фотографий, и хотя она так и не научилась говорить как обычные люди, она подавала множественные признаки интеллекта.

Под опекой Кертисс, Джини очень медленно, но социализировалась. Она стала использовать жесты для общения, которые сама же придумала, а потом и научилась говорить очень простыми предложениями. Однажды она смогла рассказать о своем отце:

"Отец ударил руку. Большая палка. Джини плачет. Не плевать. Отец. Ударил лицо. Плевать. Отец ударил большая палка. Отец злой. Отец ударил Джини большой палкой. Отец взял кусок дерева. Ударил. Плакать. Отец меня плакать. Отец мертвый".

Голос у Джини был необычным и очень высоким, как у маленького ребенка.

Помимо речи Джини удалось научиться более-менее ходить на ногах, есть с тарелки, одевать на себя одежду и снимать ее перед сном. Большим успехом стало, когда ей удалось научиться контролировать позывы в туалет и теперь ей больше не надо было носить подгузники. Она научилась пользоваться унитазом.

Она все еще вела себя очень странно, была полностью безэмоциональна, ни с кем не общалась, ненавидела, когда до нее дотрагиваются. Могла внезапно начать трогать себя в промежности, из-за чего у психологов даже были мысли о том, что отец Джини домогался ее сексуально. Однако фактов этого не нашли.

Проходил год за годом и Джини становилась более спокойной, но она так и не стала "нормальной". Она так и не смогла приспособится к жизни в обществе людей, держалась от них отдаленно и совсем не хотела общаться.

Когда Джини подросла, она сначала попала под опеку ученого, а когда тот провел все исследования, какие хотел, Джини вернули ее матери, которая тут же передала ее в приют для инвалидов. В каком-то из них или в клинике для душевнобольных Джини Уайли живет до сих пор. Где точно, никто не знает.