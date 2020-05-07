 

Россия синхронизирует с Китаем день окончания Второй мировой войны, сигнализируя о новом мировом порядке

07.05.2020, 7:41, Разное

来源：Global Times 责任编辑：Wang Xinjuan  2020-04-26 

File photo На снимке, сделанном в августе 1945 года, советские солдаты  разоружают японских интервентов  на северо-востоке Китая. 15 августа 1945 года. Photo: Xinhua

В пятницу, российский президент официально одобрил закон  по которому   день окончания  Второй мировой войны  отмечается  3 сентября, так же, как в Китае, но на день позже  даты признанной  Западом, что, по словам экспертов, свидетельствует о более тесных связях между Китаем и Россией в [нынешнем] мировом порядке, который, в связи с пандемией коронавируса,  претерпевает глубокие изменения.

Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, был помещен в правительственную базу данных. Новый закон направлен на «укрепление исторической основы и патриотических традиций, поддержание исторической справедливости в отношении победителей Второй мировой войны и почтение памяти погибших при защите своей Родины», говорится в документе.

Изменения бросили вызов доминирующему западному повествованию о Второй мировой войне. Из-за разницы во времени Запад называет  датой окончания Второй мировой войны  –  2 сентября, а Китай – 3 сентября. Исторически Советский Союз отмечал 3 сентября как день победы над Японией. На медалях, которые были вручены гражданам Советского Союза за участие в этой войне, выгравирована дата 3 сентября.

Ли Хайдонг, профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел, в субботу заявил «Глобал таймс», что важная причина действий Путина заключается в том, что под влиянием пандемии коронавируса международный порядок претерпевает глубокие изменения и постепенно появляется новый порядок. Законная основа для этого нового порядка должна быть основана на отказе от нацизма, популизма и милитаризма.

Изменение в дате, на  такую же, как в Китае, указывает на то, что две страны достигли соглашения по многим важным международным делам, особенно по легитимности нового социального порядка.

«В этом смысле изменение даты очень важно и позитивно», – сказал Ли.

Но в то же время необходимо отметить, что отношения между Китаем и Россией – это не альянс, а комплексное стратегическое партнерство», – подчеркнул Ли.

Двусторонние отношения, несомненно, будут еще более укрепляться в эту новую эру, когда некоторые западные страны возвращаются к протекционизму и популизму. «Без активной координации между Китаем и Россией во многих международных делах, мир, скорее всего, станет более разделенным и нестабильным», – сказал Ли, добавив, что это позитивное сотрудничество между двумя сторонами станет прочной основой стабильности в мире.

Аналитики говорят, что сотрудничество   между Востоком и Западом  взявшее верх над  конкуренцией  и ярко проявившееся  во  время  Второй Мировой Войны, также имеет смысл и  сегодня, и призывают  некоторые западные страны научиться отказываться от идеологических предубеждений.

Гао Фэй, профессор Китайского университета иностранных дел, рассказал «Глобал таймс» в субботу, что РФ подписывает закон в критический момент, когда мир сталкивается с угрозой коронавируса, который является более фатальным, чем предыдущие крупные войны,  а  западные страны, в том числе США смехотворно  перекладывают вину за свою  некомпетентность в обращении с вирусом на Китай. Такой акт [принятие закона об  изменении даты]  дает миру четкий сигнал о том, что РФ поддерживает Китай, и РФ хотела бы сотрудничать с Китаем в борьбе с этим новым врагом мира, сказал Гао.

По словам Гао, вполне вероятно, что тесные связи РФ с Китаем резко контрастирующие с  действиями  США и их союзников, пытающихся  изолировать Китай, разделят мир на два непримиримых лагеря.

По словам Гао, РФ ранее установила дату окончания Второй мировой войны в РФ как 2 сентября, аналогично западным странам, так как она смотрела на Запад и давно придерживалась западно-центричной логики.

Но теперь,  изменение даты на 3 сентября, подразумевает, что РФ считает, что страна сыграла решающую роль как на  европейском,  так и на азиатском театре военных  действий. Кроме того, по словам Гао,  назвав  себя  и  европейской и азиатской страной,   РФ показала,  что  она  начала воспринимать Вторую мировую войну и себя более сбалансированно.

«Это также указывает  на то, что РФ отказалась от своей ориентированной на Запад логики и начала координировать и поддерживать своего союзника, Китай, в важных международных делах, поскольку лидеры обеих стран неоднократно выражали готовность усиливать стратегическую координацию на  международной арене», – добавил он.



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