Доктор Мясников перечислил основные симптомы для обращения в скорую помощь

07.05.2020, 7:30, Разное

Доктор Александр Мясников перечислил несколько основных симптомов, являющихся характерными для коронавирусной инфекции. При проявлении соответствующих признаков необходимо срочно обращаться в скорую помощь.

Во время выступления в эфире программы “Соловьев Live”, специалист отметил, что поводом для звонка в службу скорой медицинской помощи может быть повышение температуры тела, длящееся несколько дней. При показателе выше 38 градусов и невозможности сбить температуру жаропонижающими препаратами следует насторожиться.

Среди существенных признаков, указывающих на вероятное заболевание COVID-19, Александр Леонидович назвал затруднение при дыхании, а также диарею, способную повлечь за собой обезвоживание организма. Следует быть внимательнее, если у больного наблюдается заторможенность в поведении, неразборчивость слов при разговоре.