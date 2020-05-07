Ученые прогнозируют к 2070 году экстремальное повышение температуры

07.05.2020, 7:30, Разное

Учёные прогнозируют к 2070 году экстремальное повышение средней температуры воздуха на Земле. Из-за этого многие граждане из неблагоприятных областей не смогут пережить климатические изменения.

В настоящий момент около 20 млн человек живут на территории, где средняя температура превышает 29 градусов Цельсия. Такие крайне неблагоприятные условия сосредоточены вблизи Сахары. Учёные подсчитали, что территория со столь внушительной температурой в скором времени увеличится в несколько раз и уже к 2070 году крупные участки Африки, Южной Америки, Австралии и Азии станут недоступными для проживания. В этих регионах сильно пострадает экономика и инфраструктура населённых пунктов. К тому же расширение неблагоприятной для жизни территории будет увеличиваться пропорционально росту населения из-за парникового эффекта.

Специалисты поспешили сообщить и о других изменениях на Земле. В связи с ростом температуры, другие страны и области планеты, где сейчас преобладает холод, станут более благоприятными для жизни. Экстремальные температуры положительно скажутся на этих областях и развитых странах, которые будут в состоянии противостоять климатическим изменениям на планете.