 

Facebook анонсировал «интернет для бедных» в Перу

07.05.2020, 7:30, Разное

Жителям Перу предоставят до 10 бесплатных мегабайт трафика в день для доступа к текстовым версиям различных сайтов. В таком случае, различный фото и видеоконтент подгружаться не будет, отметили в Facebook.
В Перу стартовало тестирование сервиса Discover, устанавливаемого на смартфон с операционной системой Android. С его помощью пользователи могут сэкономить трафик, а также обеспечить интернетом большее количество людей с малым заработком. На сегодняшний день перуанцам доступно по 10 Мб в день, но данный лимит устанавливается не Facebook, а мобильными операторами — партнерами сервиса. Впрочем, в будущем количество мегабайт может быть увеличено не менее чем в 2 раза, появление новых функций вроде загрузки фото также не исключается.

Менеджер по продукции в Facebook Йоав Зееви считает, что в нынешнее время особенно важно поддерживать связь между людьми, а также предоставлять им различную медицинскую информацию и другие сведения. К слову, еще одним подобным проектом социальной сети является Internet.org, дающий доступ к ограниченному числу веб-сайтов в более чем 60 странах.



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