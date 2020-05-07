 

“Не узнать!”: Барановская нелепо остригла сына

07.05.2020, 7:18, Разное

Недавно младший сын звезды, Арсений, решился на кардинальные изменения во внешности. Мальчик несколько лет носил длинные волосы. Многие отмечали, что парню очень идет подобный “расслабленный” образ.

Накануне Юлия Барановская выложила в своем инстаграм-аккаунте снимок с ребенком, пишет “Экспресс газета”. На кадре мальчик предстал с модной короткой стрижкой полубокс. Судя по всему, телеведущая самостоятельно взялась за ножницы и отрезала Арсению русые локоны. Как отметила звезда, малыш сам попросил убрать длину.

Барановская сокрушается, что прическа получилась немного неровной – все-таки она не профессиональный парикмахер. “После карантина подправим 🤣(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – надеется Юлия.

Подписчики с восторгом приняли новый образ Арсения. “Лучше, чем было👍”, “Пацанчик красавчик )) прическа супер гуд 👍”, “Сразу такой взрослый стал у вас сынуля”, “Не узнала🤗”, “Юля ,если сама стригла,то вообще🔥”, – написали фолловеры под фотографией.

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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 4 Май 2020 в 1:16 PDT

Некоторые так расчувствовались при виде наследника Андрея Аршавина, что не смогли сдержать негативных эмоций в отношении футболиста. “Как похожи ваши детки на вашего дурака, который не оценил такую красавицу ,умницу и вообще!” – написала одна из поклонниц Барановской.



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