Отец Бритни Спирс запретил певице рожать от молодого избранника Сэма Асгари

07.05.2020, 7:17, Разное

Отец Бритни Спирс Джеймс запретил исполнительнице рожать ребёнка от молодого избранника Сэма Асгари. Родитель является её опекуном и имеет право контролировать не только ее творческую карьеру, но и личную жизнь.

Недавно источники издания Us Weekly сообщили, что в 2019 году Бритни Спирс обратилась к отцу за разрешением на рождение третьего ребёнка. Родитель исполнительницы отказал ей в этом праве. Данную проблему артистка хотела уладить с помощью юристов, однако они не смогли уговорить опекуна звезды согласиться на это. Согласно утверждению знаменитости, Джеймс Спирс не в восторге от ее молодого бойфренда Сэма Асгари и ему не по нраву одна только мысль о новой беременности дочери. Отец Бритни Спирс стал её опекуном благодаря судебному решению, которое вынесли после событий 2011 года. Тот период для певицы оказался очень сложным.

Она рассталась с Кевином Федерлайном, к тому же проблем добавляла и зависимость от запрещенных препаратов, нервные срывы, а также проблемы с законом. Чтобы такое не повторилось ещё раз, суд наделил отца звезды полномочиями, согласно которым он имеет право принимать важные решения, имеющие влияние на жизнь его дочери. Ранее такое положение вещей устраивало Джеймса и Бритни Спирс, однако позднее певица приняла решение наладить личную жизнь. Из-за этого между ней и опекуном часто возникают конфликты. Отцу исполнительницы не по душе её возлюбленные, поэтому он отказывался давать разрешение на их бракосочетание. По этой причине в 2019 году артистка решила заручиться поддержкой матери и отменить судебное решение, однако вместо отца теперь роль опекуна выполняет её ассистентка Джоди Монтгомери.