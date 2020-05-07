Екатерина Варнава потеряла около 15 млн рублей, лишившись контрактов из-за коронавируса

07.05.2020, 7:17, Разное

Екатерина Варнава дала откровенное интервью Ксении Собчак для ее YouTube-шоу, где пояснила о финансовых потерях, с которыми ей пришлось столкнуться. Участница «Comedy Woman» не получила около 15 млн рублей, лишившись контрактов из-за вспыхнувшей в стране эпидемии коронавируса.

Для проекта “Осторожно, Собчак” отечественная актриса не стала раскрывать суммы своих доходов, однако сообщила, что за последний месяц ей пришлось лишиться 15 миллионов. Екатерина Варнава отменила корпоративы, концерты и осталась без рекламного контракта, благодаря которому знаменитость могла получить 8 миллионов рублей.

Ксения Собчак заметила, что во время коронавируса ее гостья стала более востребованной. Для того, чтобы достичь успеха в шоу-бизнесе, Варнаве пришлось долго идти по карьерной лестнице, завоевывая внимание и зарабатывая себе репутацию. Это не могло не отразиться на здоровье, ведь артистка должна была проводить по 12 часов на съемочной площадке, расположенной в холодном павильоне. После такой работы у Екатерины Варнавы появился цистит и другие заболевания.

Знаменитость уверена: “легких денег” не существует. Она пыталась увеличить свои доходы несколько лет назад, вложившись в компанию “Инвест-Гарант”. Весь вклад Варнавы – 12 миллионов, прогорел.