 

Валерий Меладзе рассказал, почему плакал во время выступления с Альбиной Джанабаевой

07.05.2020, 7:17, Разное

Недавно Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева провели совместный онлайн-концерт, на котором исполнили несколько полюбившихся поклонникам песен. Так, во время исполнения песни «Мегаполисы» внимательные фолловеры заметили слезы на глазах исполнителя.
Некоторые подписчики заподозрили, что в браке Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой не всё хорошо. Фолловеры, которые обратили внимание, что во время исполнения композиции у певца появились на глазах слёзы, выразили предположения о дискомфортном состоянии артиста из-за выступления с исполнительницей. Знаменитость решил рассказать о причине своей «растроганности», заключавшейся, как оказалось, вовсе не в семейных проблемах. Согласно утверждению Валерия Меладзе, данные высказывания его только «забавляют».

Артист принял решение сразу пресечь подобные догадки и сообщил, что прослезился от счастья во время исполнения песни. Выступление перед поклонниками стало для него очень эмоциональным, поэтому он не смог сдержать своих чувств. Певец исполнял любимые композиции поклонников и это сделало его невероятно счастливым. Во время онлайн-концерта также можно было заметить и Константина Меладзе. Таким образом звёзды решили опровергнуть ещё один миф о том, что отношения между Альбиной Джанабаевой и старшим братом певца напряжённые. Судя по всему, внутри семьи царит гармония, а продюсер иногда даже помогает исполнительнице рекомендациями относительно творчества.



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