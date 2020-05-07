Пентагон изложил свою версию Второй мировой войны

07.05.2020, 7:16, Новости дня

Минобороны США в среду, в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией, опубликовало викторину и презентацию о Второй мировой войне.

США и их союзники традиционно отмечают победу над Германией восьмого мая. В этот день в стране проходят некоторые торжественные мероприятия, хотя этот день не является праздничным (в отличие от Дня ветеранов 11 ноября в память ветеранов всех войн, в которых участвовали американцы).

Мультимедийная презентация озаглавлена как «День победы в Европе: время празднования, осмысления», и далее следует пояснение, что в этот день (V-E Day) «вооруженные силы Германии без всяких условий сдались союзникам, включая США».

Затем следует фото барельефа «Встреча на Эльбе» на мемориале Второй мировой войны в Вашингтоне. На барельефе изображена встреча советских и американских солдат в апреле 1945 года. Однако в тексте рядом с иллюстрацией вместо упоминания этого события или вообще СССР следует краткое изложение роли США в войне в Европе, начиная с высадки в Нормандии.

«Война бушевала уже почти пять лет, когда 6 июня 1944 года войска США и союзников высадились на побережье французской Нормандии. Вторжение ознаменовало начало конца для Адольфа Гитлера и нацистской Германии. Меньше чем через год Германия капитулирует, и Гитлер будет мертв», – передает РИА «Новости» сообщение Пентагона, где прозрачно намекнули на то, чей вклад в победу на нацизмом, по их мнению, стал решающим.

Затем идет слайд и текст, в котором говорится о том, что сначала капитуляцию немецких войск 7 мая во Франции подписал генерал-полковник Альфред Йодль. Однако 8 мая «по настоянию советского премьера Иосифа Сталина» была проведена еще одна церемония подписания капитуляции с участием немецкого фельдмаршала Вильгельма Кейтеля.

Как говорится в презентации, капитуляция ознаменовала собой войну в Европе, в результате которой погибли десятки миллионов военнослужащих и гражданских.

«Конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу. Среди погибших было около 6 млн евреев, которые были убиты нацистской Германией. Около 250 тыс. американских военнослужащих также были убиты в ходе боевых действий на европейском театре военных действий», – говорится в презентации.

Далее в презентации упоминается о праздновании победы в Европе в странах-союзницах, в том числе во Франции, которая «приняла на себя большую часть всей тяжести боевых действий». Про СССР в этом месте сказано лишь, что «9 мая Советы отмечали свой собственный «День Победы».

После этого авторы презентации напоминают, что после победы над Германией война с участием «США и союзников» продолжалась против Японии на Тихом океане.

«Освобожденные союзными войсками регионы Западной Европы станут процветающими демократическими государствами, а освобожденные на востоке страны будут десятилетиями оккупированы советскими войсками», – говорится в тексте.

Текст сопровождается фотографиями преимущественно американских военных времен Второй мировой войны.

Помимо презентации, на сайте Пентагона опубликована викторина «День победы в Европе. Как много вы знаете о нем и о Второй мировой войне?»

Первый вопрос не оставляет сомнений, что викторина рассчитана на молодую американскую аудиторию. На вопрос, кто в Лондоне объявил о победе над Германией, предлагаются четыре фамилии британских премьеров: Уинстон Черчилль, Клемент Эттли, Маргарет Тэтчер и Тони Блэр .

Второй вопрос о том, кто из президентов США праздновал свой день рождения 8 мая 1945 года. С учетом того, что речь идет об американском лидере, авторы викторины не стали предлагать на выбор президентов вроде Рональда Рейгана или Билла Клинтона (правильный ответ – Гарри Труман).

Следующий вопрос «Сколько военных США служили во Второй мировой войне?» (правильный ответ – 16 млн, включая два миллиона в Европе). «Население США в то время составляло 140 млн человек, поэтому 11% населения США воевало во Второй мировой войне», – пишут авторы викторины.

Четвертый вопрос о том, что «технически Вторая мировая война не закончена, потому что РФ и Япония не подписали мирный договор, чтобы прекратить спор по поводу островов». Варианты ответа: острова Гилберта, Соломоновы острова, Иодзима и Курильские. Для внимательных есть подсказка: первые три варианта иллюстрированы фотографиями американских солдат времен войны, четвертый – лишь картой со стрелками, где хорошо видно, что острова расположены между Россией и Японией.

Ранее Россия раскритиковала США за попытки переписать историю Победы. Москва заявляла, что США пытаются разыграть карту переписывания истории в свою пользу, в том числе с целью занижения роли Красной Армии в победе во Второй мировой войне.