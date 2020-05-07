 

Продажи бестселлеров Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro превысили 30 миллионов

07.05.2020, 7:09, Разное

По словам вице-президента и генерального директора Xiaomi Group China Лу Вейбинга, смартфонам серии Redmi Note 8 удалось достичь нового рубежа по продажам. Как оказалось, количество международных продаж Redmi Note 8 и 8 Pro составляют уже более 30 миллионов экземпляров.
При этом, первый миллион девайсов был реализован в течение первого месяца, а показателя в 5 миллионов продаж удалось достичь спустя 2 месяца, еще через месяц данный показатель вырос до 10 миллионов, отметили в компании. Стоит напомнить, что официальный дебют устройств состоялся в конце лета прошлого года. Таким образом, эти показатели удалось достичь на 2 месяца быстрее, чем у гаджетов из линейки Redmi Note 7. Аналитики отмечают, что Redmi Note 8 занял первое место в списке самых покупаемых смартфонов с ОС Android по итогам октября-декабря 2019 года.

На российском рынке сейчас доступен лишь Redmi Note 8 Pro за 15,5 тысяч рублей с учётом всех скидок. Данная модификация имеет 6,53-дюймовый экран, четверную камеру с главным датчиком на 64 Мп, процессор MediaTek Helio G90T, батарею емкостью 4,5 тысячи мАч, а также модуль NFC для бесконтактных платежей.



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