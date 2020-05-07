 

Смартфон iPhone SE 2020 показал плохие результаты в тесте автономности

07.05.2020, 7:09, Разное

Смартфон iPhone SE второй генерации имеет немало преимуществ, но его главным недостатком давно считается автономность из-за не самого ёмкого аккумулятора в 1820 мАч. Автономные тесты лишь доказали: устройство действительно разряжается быстрее своих конкурентов.
При просмотре видеороликов уровень заряда у аккумулятора снижался в среднем на 1% каждые 3 минуты. По итогам теста, устройство функционировало менее 5 часов, iPhone XR продержался почти 5 часов 50 минут, хотя у него также слабая батарея. Модель провалила тестирование играми: PUBG, Call of Duty, Minecraft позволили смартфону разрядиться почти за 5 часов, показатель iPhone 11 Pro – свыше 6 часов 40 минут.

Самым простым режимом в тесте, безусловно, является просмотр интернет-страниц: здесь показатели iPhone SE 2020 повысились до 9 часов, но этого всё равно мало, ведь iPhone XR продержался более 11 часов. Чтобы держать заряд весь день необходимо лишь изредка проверять электронную почту и переписываться в мессенджерах, а вот об играх и видео лучше забыть, так как в таком случае девайс «разрядится как сумасшедший».



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