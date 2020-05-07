Компании Xiaomi пришлось извиниться перед Японией за изображение в рекламе ядерного взрыва

07.05.2020, 7:09, Разное

Xiaomi недавно был выпущен проморолик, приуроченный к запуску серии смартфонов Redmi Note 9. Из-за изображения в нем ядерного взрыва компании пришлось принести Японии свои извинения.

Производитель в проморолике решил неординарно продемонстрировать мощность быстрой 30-ваттной зарядки, которой будет оснащена новая серия гаджетов. Видео начинается с подключения мужчиной смартфона Redmi Note 9 к зарядному устройству, после чего происходит «накопление заряда» пирожным в виде пиктограммы. Эта «батарейка» съедается героем ролика, после чего он превращается в толстяка, пробивает крышу дома и взлетает в небо. Затем появляется анимация, заканчивающая взрывом, похожим на ядерный. Такая реклама была негативно воспринята общественностью, поскольку напомнила трагические события, произошедшие в Японии в середине XX века. Тогда на город Нагасаки была сброшена атомная бомба, кодовым названием которой было «Толстяк».

Xiaomi в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter извинилась перед японскими пользователями, отметив содержание в рекламе опрометчивого контента. Компания подчеркнула, что уважает пользователей и культуры всего мира, и пообещала в будущем более внимательно относиться к ним при создании рекламы. Xiaomi заявила, что сделает все возможное, чтобы не допустить больше подобных ситуаций.