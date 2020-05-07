Мнение: О крахе стройной и обнадёживающей теории про CoVID-19

07.05.2020, 7:06, Разное

Нет речь не про синтез вируса в тайных лабораториях КНР или США. Всё ближе к жизни.

Сейчас многие верят, что новый #коронавирус уже давно с нами. Полгода минимум. И многие успели им переболеть – бессимптомно, легко или не смертельно. А значит, ограничительные меры не нужны: коллективный иммунитет близок.

Так ли это на самом деле? Вот что говорят результаты первых по-настоящему массовых тестов на антитела к SARS-CoV-2.

В американском штате Нью-Йорк обследованы 15 тыс. чел. – 0,08% от населения. Оказалось, что тест дал положительный результат примерно в 12% случаев. Это намного больше, чем количество официально заболевших CoVID-19 жителей штата.

Справедливости ради, по итогам тестирования первых трёх тысяч человек результат был намного более оптимистичным – около 20%. Но по мере роста охвата оптимизм плавно снижался.

Наряду с этим была найдена ещё более пикантная особенность нового коронавируса. Оказалось, он существенно чаще поражает латиноамериканцев: в этой демографической группе частота положительных результатов была выше средней – на уровне 25%. Хотя заболеваемость там ниже, чем в среднем по стране.

Тестирование проводилось почти случайным методом: волонтёры в продуктовых магазинах брали тесты у добровольцев-посетителей. По замыслу авторов исследования, тем самым достигался больший охват тех, для кого вероятность заражения выше из-за их увеличенной социальной активности. Но этот же момент представляет собой и уязвимую точку тестирования. Выборка получилась не совсем случайной и тем более не репрезентативной. Соответственно, распространять её результаты на всё население штата, как минимум, безосновательно. И тем более глупо на основании этой статистики делать научно обоснованный вывод о миллионах тайно переболевших.

И это без учёта того, что к качеству самих тестов есть большие вопросы. Ещё одно исследование показало, что из 14 одобренных FDA тест-систем только одна давала достоверные результаты в части отсутствия ложноположительных реакций. И ещё у двух точность находилась на уровне 99%.

То есть, нерепрезентативная выборка + ложноположительные тесты = феноменальный результат. Который сразу можно выкинуть в мусорную корзину.

Кстати. Вот так выглядит клетка (на фото – коричнево-зелёная) человеческого организма, поражённая коронавирусом (розовые и фиолетовые точки).



Фото © Reuters.

И ещё одно «исследование коллективного иммунитета», в котором выяснялось присутствие антител против нового вируса SARS-CoV-2 у людей без симптомов, было проведено в Чехии. Оно охватило 26,55 тыс. чел. – 0,25% населения страны. Вот его результаты можно назвать в полной мере обескураживающими. Оказалось, что лишь у 107 человек антитела действительно присутствуют.

Притом что и здесь выборка был не только не репрезентативной, но и квазислучайной. Тестировались добровольцы по объявлению, и это означает, что к медикам пришли в первую очередь те, кто имели основания подозревать у себя CoVID-19. Например, недавно переболевшие чем-то таким. Иными словами, среди всего населения доля носителей антител, вероятно, ещё ниже.

Короче, забудьте вы эти байки про тайный коллективный иммунитет, лучше позаботьтесь о необходимой собственной безопасности. Особенно когда ограничения не мытьём, так катанием снимут, а #коронавирус останется. Что на практике тогда делать будете, подумали?

Или это слишком сложно?