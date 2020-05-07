Frankfurter Allgemeine призвала Берлин не замалчивать «вину российских спецслужб» во взломе бундестага

07.05.2020, 6:54, Новости дня

Федеральный верховный суд Германии объявил в розыск «агента российских спецслужб», якобы причастного к кибератакам на бундестаг пятилетней давности, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако вероятность того, что он предстанет перед немецкой Фемидой, практически равна нулю. Да и политических последствий не будет, признаёт автор статьи, но отмалчиваться ни в коем случае нельзя.



Reuters

Федеральный верховный суд Германии выдал ордер на арест «агента российских спецслужб», подозреваемого в хакерской атаке на бундестаг, совершённой пять лет назад, пишет Frankfurter Allgemeine. Его разыскивают и американские власти в связи с вмешательством в президентские выборы в 2016 году, отмечает автор статьи. При этом вероятность того, что он действительно ответит перед судом, практически равна нулю.

И всё же работа, проделанная генеральным прокурором и федеральным ведомством уголовной полиции, — это не «напрасный труд», убеждён немецкий журналист. Подозрения, что за кибератаками на немецкий парламент стоят российские власти, — это не просто «пустые догадки». И об этом свидетельствуют собранные доказательства. Впрочем, издание признаёт, что ордер на арест — это, конечно же, ещё не приговор.

Но в любом случае юридические разбирательства на этом этапе скорее всего завершатся. «К сожалению, есть опасения, что этот случай не будет иметь никаких последствий и на политическом уровне», как это произошло в ситуации с убийством в берлинском парке летом прошлого года, полагает автор.

«Не стоит питать ложных надежд: поначалу громкий и решительный протест со стороны немецких властей не сможет ничего изменить в агрессивном характере российского руководства. Но ещё хуже отмалчиваться. В краткосрочной перспективе это поможет избежать неприятных дипломатических осложнений и беспорядочных пропагандистских нападок со стороны России».

«Но немецко-российские отношения отягчают не чёткие и, если необходимо, конфронтационные заявления в адрес агентов спецслужб в Кремле, а их собственные действия. До них необходимо это донести со всей ясностью, чтобы не допустить недопонимания. Вежливую сдержанность или тем более молчание они могут воспринять как приглашение продолжать делать то, чем они занимались до этого», — предостерегает автор.