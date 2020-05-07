Английский учёный, выступавший за карантинные меры, попался на их несоблюдении

07.05.2020, 6:54, Новости дня

Британский учёный Нил Фергюсон, который с самого начала пандемии коронавируса выступал за жёсткие карантинные меры и смог повлиять в этом отношении на правительства многих западных стран, оказался «лицемером»: СМИ выяснили, что эксперт во время карантина приглашал к себе домой состоящую в браке любовницу — причём даже в тот момент, когда сам был заражён коронавирусом, пишет Fox News. По мнению ведущего канала Такера Карлсона, Фергюсон такой не один — многие политики, которые ввели в отношении собственных граждан жёсткие ограничения, регулярно нарушают их сами.

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Одной из причин, по которым большинство западных стран нынешней весной приняли беспрецедентные карантинные меры, стали труды одного-единственного человека, о котором вы, быть может, даже и не слыхали — британского учёного по имени Нил Фергюсон. Фергюсон — профессор одного из лондонских учебных заведений, но кроме того он — своего рода международная звезда, и прославился он главным образом благодаря мрачным прогнозам о пандемиях.

Уханьский коронавирус будто бы напугал Фергюсона особенно сильно — однажды он даже заявил, что этот вирус может по последствиям стать сравнимым с бушевавшим в 1918 году испанским гриппом, в ходе пандемии которого погибли более 100 миллионов человек.

28 февраля нынешнего года коронавирус стал распространяться в Европе, и Фергюсон публично высказывался в пользу именно «китайской модели» карантина. Обратите внимание — в тот момент, когда Фергюсон произносил слова, которые вы сейчас услышите, в интернете распространялись кадры, на которых уханьские полицейские затаскивали вопящих граждан в грузовые фургоны и везли их куда-то на интернирование. Фергюсон наверняка знал, что китайское правительство приняло в Ухане радикальные и абсолютно негуманные меры, но всё равно высказался в их пользу — вот как серьёзно Нил Фергюсон воспринимал этот вирус.





НИЛ ФЕРГЮСОН: Необходимо предпринять, так сказать, общественные меры, которые были применены, в частности, в китайском Ухане, и цель которых — снизить число контактов между членами сообщества. Среди важных мер, во-первых, можно назвать такое — если у человека есть любое респираторное заболевание, простуда или что-то подобное, он должен оставаться дома до тех пор, пока симптомы не перестанут себя проявлять.

На вид вроде бы степенный такой учёный — и вдруг он высказывается в поддержку «уханьских мер». На это обратили внимание лидеры по всему миру: прислушавшись к рекомендациям Фергюсона, они ввели ограничительные меры в отношении всего населения своих стран. А британское правительство даже попросило Фергюсона — как члена Консультативной научной группы по чрезвычайным ситуациями или SAGE — помочь в разработке собственных карантинных мер.

Фергюсон был только рад — и при его участии власти парализовали всё Соединённое Королевство. Вот только, как оказалось, сам Фергюсон в соблюдении подобного режима заинтересован уже совсем не так сильно: как сообщила сегодня газета The Telegraph, Нил Фергюсон игнорировал собственные ограничительные меры, и пока остальные лондонцы — как, впрочем, и остальные британцы — оставались дома взаперти, Фергюсон регулярно приглашал к себе в квартиру свою состоящую в браке любовницу, дабы заняться с ней сексом. А самая, наверное, поразительная деталь всей этой истории — в том, что Фергюсон в этот момент был заражён коронавирусом: Нил Фергюсон заболел и выявил у себя вирус по результатам тестирования ещё в середине марта, и известно нам об этом потому, что он сам тогда об этом публично заявил. А вскоре после этого он пригласил к себе любовницу — и, сделав это, подверг риску заражения смертельно опасным вирусом как саму женщину, так и её мужа и детей.

Когда ему сегодня стали задавать вопросы, Фергюсон отреагировал так, цитирую: «Мои действия были продиктованы убеждённостью в том, что у меня есть иммунитет». Вот так он объяснился. Проблема здесь в том, что никаких научных свидетельств того, что это действительно так, нет. Может ли человек, переболевший коронавирусом пару недель назад, оставаться разносчиком инфекции? Нам это точно не известно. Что-то знаменитый учёный Нил Фергюсон как-то подозрительно невежественен для человека своего статуса в вопросах науки. А кроме того он, конечно, ужасный лицемер.

И он такой не один — так себя ведут очень многие из тех людей, которые принимают решения. Раз за разом, почти машинально они делают именно то, за что нас сами же наказывают. А когда их на этом ловят, они даже не говорят, что им стыдно — они совершенно не способны посмотреть на себя со стороны и не имеют ни малейшего представления о том, насколько абсурдно выглядят. Они сами себя дискредитируют, и даже этого не осознают.

Дата выхода в эфир 5 мая 2020 года.