 

ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума за последний месяц

07.05.2020, 6:48, Новости дня

Народный банк Китая в четверг понизил курс юаня на 241 базисный пункт, до 7,0931 за доллар.

Согласно статистике регулятора, это минимальное значение курса с 7 апреля 2020 года, передает ТАСС.

Ослабление юаня длится второй рабочий день подряд. По версии финансового издания «Сина цайцзин», волатильность китайской валюты объясняется «преимущественно распространением коронавируса за рубежом, последствиями эпидемии внутри Китая, а также снижением ключевых макроэкономических показателей».

Издание подчеркивает, что «несмотря на улучшение экономической ситуации внутри КНР, обстановка за рубежом по-прежнему нестабильна, что оказывает негативное влияние на внешнюю торговлю Китая».

В материале также отмечается, что «в мае колебания курса вряд ли выйдут за пределы 7,05-7,20 юаня за доллар». «Возобновление работы экономики КНР и постепенное улучшение макроэкономических показателей будет поддерживать курс китайской валюты на разумном и сбалансированном уровне», – передает «Сина цайцзин».



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