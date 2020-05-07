Волынец: Новый энергобаланс – первый шаг для недопущения краха всего рынка энергетики

07.05.2020, 6:40, Новости дня

Критика решения Кабмина и Минэнерго о новом энергетическом балансе – это результат борьбы олигархов и не в интересах государства. Об этом заявил в комментарии изданию “ГОРДОН” член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от фракции “Батьківщина” и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

“Принятие Кабмином и Минэнерго нового энергетического баланса, поддержка со стороны государства этих секторов – это первый шаг для недопущения краха и полного разбалансирования энергетического рынка”, – сказал он.

Депутат пояснил, что в общем энергобалансе Украины атомная энергетика составляет 50–52% и является самой дешевой.

“Но это только на первый взгляд. Ведь нужно учитывать все сложности запуска этих станций, что требует не менее 10 лет. Также следует учитывать расходы на утилизацию ядерного топлива и так далее. Тепловая энергетика работает на угле. Нашего собственного угля у нас предостаточно, поэтому считаю недопустимым поставку в Украину иностранного угля, и когда 85% наших шахт продолжают простаивать… Благо, что уже пошло финансирование из бюджета и ряд шахт пробуют запустить. В ситуации пандемии коронавируса, экономического кризиса резко упало потребление электроэнергии. Компании несут убытки”, – отметил Волынец.

Он добавил, что необходимо было срочно спасать маневрирующие генерации, и если бы они остановились, то Украина бы их потеряла.

“Мы не могли бы просто взять и отключать атомные блоки. Это угроза получить еще один Чернобыль. В сложных условиях нужно сохранить всю энергетическую систему и баланс. Напомню также, что в Украине – 65 шахтерских городов. А они завязаны не только на работу шахт, но и на всю социальную инфраструктуру: институты, заводы, высшие учебные заведения, лицеи, техникумы, транспорт и логистику в целом. Удара по этим сферам нельзя было допустить”, – отметил он.

По мнению Волынца, вся критика в отношении нового энергетического баланса является проявлением борьбы интересов олигархов.

“Однако в действительности это необходимое решение для удержания энергетического сектора. Поскольку [нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь”] Виктор Медведчук посадил нас “на иглу” российского угля… [Бизнесмен] Игорь Коломойский и его команда также начали спекулировать на этой теме. Я не хочу становиться адвокатом [бизнесмена] Рината Ахметова, но считаю, что Коломойский пытается использовать ситуацию в своих целях. У нас есть премьер-министр Денис Шмыгаль, новое руководство Минэнерго. Они выполнили поручение президента [Владимира] Зеленского по созданию оперативного штаба. Новый энергобаланс был сформирован. Хотя, на мой взгляд, он еще требует доработки по угольной отрасли. У нас провал в экономике, плюс сезонное сокращение электроэнергии, поэтому этот сектор надо было сразу спасать. Уверен, что решение Кабмина было вынужденным и необходимым. В противном случае, уверен, наша энергосистема просто развалилась бы. В таком случае мы бы не восстановили ее даже за шесть месяцев, что было бы на руку России”, – считает политик.

28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% – до 138 млрд кВт/ч. Документ опубликован на сайте Минэнерго.

Издание LB.ua поясняло, что новый энергобаланс должен решить проблемы в отдельных отраслях энергетики. В атомной энергетике – это регулярная смена нагрузок на блоки АЭС из-за падения спроса, проведение ремонтных работ на АЭС, которые долгое время откладывались. А также оздоровление финансового состояния НАЭК “Энергоатом”. В угольной энергетике – вынужденное приостановление работы шахт и около 40 тыс. шахтеров, а также рекордное количество угля на складах, которое сформировалось из-за увеличения импорта угля и появления импорта электроэнергии, уменьшения потребления.

В гидроэнергетике – существенное уменьшение генерации (до 40%) из-за недостаточно высокого уровня воды в реках в связи с нехваткой осадков зимой и весной.

В дальнейшем министерство планирует ввести еще ряд мер: реформировать систему PSO, чтобы НАЭК “Энергоатом” мог получать рыночную стоимость за свою электроэнергию.