Stolitsa Group собирается получить контроль над 76,75% рынка “Столичный”

07.05.2020, 6:40, Новости дня

Группа компаний Stolitsa Group в течение трех месяцев завершит приобретение 54,25% уставного капитала ООО “Рынок сельскохозяйственной продукции “Столичный”, в связи с этим компания обратилась в Антимонопольный комитет с заявлением на разрешение приобрести контроль над рынком, сообщила группа компаний на своем сайте.

“В январе 2019 года группа компаний Stolitsa Group подписала с Александром Стельмахом, который является бенефициарным владельцем 54,25% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью “Рынок сельскохозяйственной продукции “Столичный”, соглашение о выкупе принадлежащей ему как бенефициарному собственнику доли. Основной целью выкупа является расширение направлений деятельности, оздоровление финансово-хозяйственного положения на рынке сельскохозяйственной продукции “Столичный”, а также реструктуризация долгов предприятия”, – сказано в сообщении компании.

Изменение мажоритарного владельца рынка сельскохозяйственной продукции “Столичный” не повлияет на работников, контрагентов, арендаторов торговых площадей и клиентов рынка, утверждают в Stolitsa Group.

В пресс-службе напомнили, что в феврале 2020 года группа компаний Stolitsa Group приобрела 22,50% уставного капитала ООО “Рынок сельскохозяйственной продукции “Столичный” и разработала план санации.

“По результатам выполнения договоренностей с Александром Стельмахом как бенефициарным владельцем 54,25% уставного капитала рынка сельскохозяйственной продукции “Столичный” группа компаний Stolitsa Group будет владеть 76,75% уставного капитала рынка сельскохозяйственной продукции “Столичный”. По состоянию на февраль 2020 года рынок сельскохозяйственной продукции “Столичный” имел задолженность перед кредиторами в размере 235 млн грн. В марте 2020 года рынок сельскохозяйственной продукции “Столичный” увеличил кредиторскую задолженность компании на 175 млн грн, что в целом составляет 412 млн грн”, – отмечается в заявлении.