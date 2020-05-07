Базовый сценарий ЦБ предусматривает нефть по $25 в 2020 году

07.05.2020, 6:30, Новости дня

Банк РФ полностью пересмотрел экономический прогноз и, в том числе, оценил ситуацию на нефтяном рынке. В числе основных факторов, повлиявших на цены, регулятор называет резкое снижение активности в транспортной сфере ввиду введения ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Фактически прекратилось международное авиасообщение, значительно сократилось использование автотранспорта.

“Это вызвало беспрецедентное снижение мирового спроса на нефть в марте-апреле, к которому добавились увеличение добычи нефти рядом стран после прекращения действия соглашения ОПЕК+ и борьба за долю рынка”, – говорится в обновленном прогнозе регулятора.

Центробанк ожидает восстановления нефтяных цен по мере возобновления нормальной транспортной активности. Кроме того, регулятор полагает, что росту будет способствовать реализация новых договоренностей ОПЕК+ о значительных сокращениях добычи. Предполагается, что они будут действовать до апреля 2022 года. Плюс – определенные надежды возлагаются на закрытие нерентабельных скважин и падение объемов бурения и геологоразведки.

При этом восстановление, как отмечают в ЦБ, будет, из-за уже накопленных запасов нефти, постепенным. “Базовый прогноз базируется на средней цене нефти Urals 15 долл. США в II квартале, 20 долл. США в III квартале и 25 долл. США в IV квартале. Возвращение к уровням вблизи цены отсечения бюджетного правила произойдет только в 2022 году”, – говорится в прогнозе.