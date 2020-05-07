 

Базовый сценарий ЦБ предусматривает нефть по $25 в 2020 году

07.05.2020, 6:30, Новости дня

Банк РФ полностью пересмотрел экономический прогноз и, в том числе, оценил ситуацию на нефтяном рынке. В числе основных факторов, повлиявших на цены, регулятор называет резкое снижение активности в транспортной сфере ввиду введения ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Фактически прекратилось международное авиасообщение, значительно сократилось использование автотранспорта.

“Это вызвало беспрецедентное снижение мирового спроса на нефть в марте-апреле, к которому добавились увеличение добычи нефти рядом стран после прекращения действия соглашения ОПЕК+ и борьба за долю рынка”, – говорится в обновленном прогнозе регулятора.

Центробанк ожидает восстановления нефтяных цен по мере возобновления нормальной транспортной активности. Кроме того, регулятор полагает, что росту будет способствовать реализация новых договоренностей ОПЕК+ о значительных сокращениях добычи. Предполагается, что они будут действовать до апреля 2022 года. Плюс – определенные надежды возлагаются на закрытие нерентабельных скважин и падение объемов бурения и геологоразведки.

При этом восстановление, как отмечают в ЦБ, будет, из-за уже накопленных запасов нефти, постепенным. “Базовый прогноз базируется на средней цене нефти Urals 15 долл. США в II квартале, 20 долл. США в III квартале и 25 долл. США в IV квартале. Возвращение к уровням вблизи цены отсечения бюджетного правила произойдет только в 2022 году”, – говорится в прогнозе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Штаты США «открываются», несмотря на опасения новых вспышек COVID-19

15.04 / В НАТО приготовились к обострению «вызовов безопасности» от РФ из-за коронавируса

26.03 / «На шаг впереди»: ВОЗ расхвалила Россию за правильную борьбу с коронавирусом

27.03 / США вышли на первое место в мире по числу заражений коронавирусом

13.04 / Украинская «Мрія» задействована в борьбе с пандемией 

01.04 / На борту корабля у берегов Греции началась вспышка коронавируса, в состав экипажа входят украинцы

10.04 / Глава РФПИ оценил прогноз по снижению добычи нефти в США

20.04 / Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

05.04 / Коронавирус всегда будет с нами

09.04 / СМИ: Коронавирус пролил свет на отсутствие равного доступа к медицине в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска