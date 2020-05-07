«Егоза» от печенегов

07.05.2020, 6:12, Разное

Мурманские чиновники решили отправить школьников за колючую проволоку.

Мурманская область готовится держать оборону. От коронавируса оборона, правда, с треском провалилась — в регионе уже около 2 тысяч инфицированных, 90% из которых — строители, возводящие верфь под Мурманском. Именно в это время дрожь возбуждения пронзила областной минстрой. Правда, вместо того чтобы принять меры по наведению порядка на стройке, где больные и здоровые гастарбайтеры толпятся в общих очередях на сдачу анализов, ведомство обратило свой взор на школы.

На днях в Сети появилось письмо главы регионального минстроя Оксаны Астаховой, которое устанавливает требования к безопасному устройству пришкольных территорий. Почитав его, приходишь к мысли, что самое страшное еще впереди — какой там коронавирус.

Половцы и печенеги явно намереваются вернуться — и правительство Мурманской области об этом знает.

Иначе зачем обносить каждую школу четырьмя рядами колючей проволоки?

Согласно документу, помимо забора, коим должна быть по периметру обнесена школа, а также непременных решеток на окнах первого этажа, на «основное заграждение» (читай — забор) нужно установить дополнительное. Дальше лучше процитировать: «Оно может представлять собой козырек, выполненный из 3–4 рядов колючей проволоки, инженерное средство защиты из армированной колючей ленты типа «Егоза» или иное устройство». Как это дизайнерское решение будет выглядеть, легко представит тот, кто хоть раз в жизни видел периметр зоны или смотрел фильмы о местах лишения свободы. Для пущей верности предусмотрен и третий уровень укреплений: подземный, из бетона или сварной решетки, углубленный в грунт на полметра — «для защиты от подкопа». Мышь не проскочит.

К сожалению, региональный минстрой, в который мы обратились, оказался для комментариев недоступен, поэтому выяснить, какую сверхзадачу государственной важности ставили перед собой чиновники, мы не смогли. Довольствуемся мнениями.

Злые языки уже назвали этот проект БДСМ-строительством,

а родители учеников гадают, какова основная цель возведения сих инженерных сооружений: защита школы от условных террористов или решение проблемы бегства с уроков? Может, Оксану Астахову, имеющую в правительстве репутацию «железной леди», попросила об этом юная Анна Головина, новоиспеченный министр образования региона? Ведь авторитет Головиной среди учителей, родителей и школьников был торпедирован дважды: сначала обнаружилось, что министр пишет с ошибками, а потом первый урок дистанционного обучения начался с показа порнушки. Как после такого возвращать детишек за парты? Не усидят, ежели «Егозой» не пригрозить.

Но поверить в педагогическую цель «колючки» по периметру кое-что мешает. Полгода назад у центрального входа в здание областного правительства появилось странное сооружение из камней, железа и деревянных реек. Губернатор Чибис объяснил, что это скамейка, очертаниями напоминающая ледокол. Вскоре въедливые блогеры раскопали контракт на это произведение. Скамейка обошлась бюджету области в 700 тысяч рублей. А как только сошел снег, сошел с нее и лоск: металл проржавел, любимый слоган Чибиса «На Севере жить» стал едва различим, а между рейками обнаружились здоровенные щели. Поднявшим шум чиновники объяснили: так и было задумано, а руководитель Центра городского развития Андрей Коровянский заявил, что никакая это не скамейка, а «защитное сооружение». Удивленной публике Коровянский сообщил, что устроена она как «препятствие к прямому подъезду к Дому Правительства» (грамматика оригинала), а потому состоит из «ограничительных блоков, усиленной стальной конструкции и стены габионов», и «прямое назначение объекта — безопасность входной группы и защита».

Фото: Татьяна Брицкая / «Новая газета»

Тут народ призадумался. С одной стороны, вопросы о цене контракта отпали: возвести в центре города фортификационное сооружение, замаскировав его под элемент уличной архитектуры, да еще и столь загадочный внешне, — это дорогого стоит. С другой стороны, к отражению каких таких атак готовится правительство? Стоит ли мурманчанам тоже начать укреплять свои дворы и подъезды? Положим, на траншеях можно сэкономить: асфальт все равно, как всегда, сошел вместе со снегом. Но где взять «колючку»?

Да и другого рода сомнения терзают: давеча областное правительство выпустило указания: желающим покинуть город и уехать на машине в отпуск велено спрашивать разрешения в окружной управе. Подано это под соусом антивирусных мер, но как именно челобитная о разрешении выехать повлияет на эпидемиологию и, главное, имеет ли право получивший ее боярин отказать просителю, не разъясняется. А тем временем

в Заполярье уже едет первая партия электронных браслетов, которые чиновники решили надеть на бессимптомно болеющих коронавирусом для круглосуточного слежения.

А ну как это долгосрочный проект и дальновидные стратеги уже прикинули, как использовать гаджеты после эпидемии? Главное, чтобы они, как в известном фильме, не взрывались при выходе за флажки. Ну, или за «Егозу».

Татьяна Брицкая

собкор в Заполярье