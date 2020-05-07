 

Мнение: Залив поросят

07.05.2020, 5:45, Разное

Один из задержанных в Венесуэле американских террористов, сотрудник ЧВК Silvercorp Люк Денман дал публичные признательные показания https://twitter.com/MaxBlumenthal/status/1258087593687887872, в которых подтвердил, что у Гуайдо был заключен контракт с главой ЧВК Sillvercorp Джорданом Гудро. По его словам, помимо прочего, ставилась задача организовать похищение президента Венесуэлы Мадуро и его вывоз на территорию США, где его должны были судить как генерала Норьегу. В ходе операции, планировалось захватить аэропорт в Каракасе, чтобы обеспечить прибытие самолетов с подкреплением и возможность вывоза Мадуро из Венесуэлы на частном самолете.

Также Денман заявил, что Трамп был в курсе этой операции и контракт на 212 млн. долларов с Гуайдо на проведение переворота был подписан по его распоряжению, а оружие и амуницию для операции предоставил глава ЧВК Sillvercorp Джордан Гудро.
Свою работу Денман назвал работой наемника по контракту в ЧВК Silvercorp. До поимки, Денман успел обучить три группы боевиков на территории Колумбии.

За свою работу, Люк Денман и его напарник Аарон Берри должны были получить от 50 000 до 100 000 долларов США в зависимости от успешности операции. Операция планировалась еще в декабре 2019 года, когда с Денманом по поводу "венесуэльского проекта" связался Джордан Гудро и предложил "поработать", не сообщив дополнительных подробностей, о которых Денману стало известно позднее.
На вопрос – как бы он отнесся к ситуации, если бы иностранная военнизированная группировка высадилась в США и захватила/убила президента США. Денман заявил, что ему бы это не понравилось и это был бы акт войны.

 В общем, сдал всех.

Источник: Colonel Cassad



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