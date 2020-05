DT – экономику ЕС ждёт сильнейшая рецессия — и восстанавливаться она будет неравномерно, предупреждают в Брюсселе

07.05.2020, 5:40, Новости дня

Евросоюз и еврозона в нынешнем году переживут сильнейший экономический шок — и восстановление экономики после этого рекордного спада будет происходить неравномерно, предостерегает Европейская комиссия. Как пишет The Daily Telegraph, в ведомстве считают, что такие расхождения, связанные с тем, что меры по борьбе с коронавирусом отразились на разных странах по-разному, представляют для еврозоны и единой европейской экономики опасность.



Reuters

В Брюсселе считают, что неравномерное восстановление экономики Евросоюза после рекордного спада станет угрозой для общеевропейского рынка и еврозоны, пишет британская The Daily Telegraph, ссылаясь на заявления представителей Еврокомиссии. По данным газеты, еврокомиссары предупреждают, что регион в настоящий момент переживает «экономический шок, равного которому не было со времён Великой депрессии» — в частности, согласно прогнозам Еврокомиссии, ВВП Еврозоны сократится по итогам года на рекордные 7,7%, а ВВП ЕС в целом потеряет 7,4%, — и его восстановление при этом станет «неполным».



Как отмечается в материале The Daily Telegraph, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони призвал ЕС отреагировать на такой вызов и предпринять «решительные, общеевропейские меры». По словам Джентилони, масштабы экономического спада и скорость восстановления экономики окажутся для различных регионов ЕС разными и будут зависеть от того, как быстро та или иная страна будет отменять карантинные меры, насколько она зависит от туризма и каково состояние её экономики в целом. «Подобные расхождения представляют для единого рынка и еврозоны угрозу», — подчеркнул чиновник.



В Брюсселе ожидают, что сильнее всего карантинные меры, введённые в рамках борьбы с распространением коронавируса, навредят Греции и Италии, которые входят в число «самых хрупких экономик» региона: в обеих странах ВВП в 2020 году по оценке Брюсселя сократится почти на 10%, и наверстать упущенное за следующий год они не смогут, подчёркивает корреспондент The Daily Telegraph. Германия — «мощнейшая экономическая держава Европы» — потеряет 6,5% ВВП, тогда как Великобританию по оценкам Брюсселя ждёт сокращение внутреннего валового продукта на 8,3%, перечисляет журналист.



Пандемия коронавируса и меры по реагированию на неё спровоцировали в Евросоюзе «грызню», на фоне которой ярко проявился «огромный разрыв» между южными странами блока, сильнее пострадавшими от инфекции, и «более бережливым Севером», констатирует автор материала. Хотя предложения о создании общего долгового пространства еврозоны и выпуске совместных облигаций были отвергнуты Севером, в ЕС всё же смогли договориться о формировании специального фонда помощи в размере более 1 трлн евро — однако точный объём фонда и многие другие детали пока лишь обсуждаются, отмечает он. По словам господина Джентилони, окончательно процесс будет завершён к июню.



Помимо «мрачных прогнозов» от Еврокомиссии о плачевном состоянии экономики еврозоны свидетельствует и «беспрецендентное» снижение индекса деловой активности PMI: по данным компании IHS Markit, общий индекс в апреле упал до рекордных 13,6, обновив установленный в марте предыдущий рекорд в 29,7 — притом, что его снижение до менее 50 уже свидетельствует об экономическом спаде, пишет The Daily Telegraph. При этом в Испании индекс PMI в апреле рухнул ниже 10, а в Италии — до 10,9.