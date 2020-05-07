В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

07.05.2020, 5:30, Новости дня

В РФ удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

«В РФ эти показатели (смертность от коронавирусной инфекции) очень хорошие», – сказала представитель ВОЗ в интервью телеканалу RT.

По словам Вуйнович, это стало возможным благодаря эпидемиологическим мерам, принятым в РФ в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«На самом деле уязвимая группа – это [люди] старше 65 лет. Среди заболевших их доля только двадцать процентов. Это очень хорошо», – отметила представитель ВОЗ.

Ранее Вуйнович отметила очень низкий уровень смертности от COVID-19 в России, а также назвала главное достижение страны в ситуации с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.