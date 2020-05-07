 

Глава МИД Чехии попал в ДТП, водитель погиб

07.05.2020, 5:25, Новости дня

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек попал в аварию в Праге, сообщил сайт Blesk.cz. Инцидент произошел в ночь на 6 мая.

Глава МИД возвращался домой на такси. Внезапно водителю стало плохо, он врезался в припаркованный автомобиль. Скорость была небольшой, министр не пострадал.

Спасатели и врачи около 30 минут пытались реанимировать 62-летнего таксиста, но безуспешно.

Петржичек сказал изданию, что очень сожалеет о гибели мужчины и организует мессу в его память.

Полиция Чехии сообщила в Twitter, что глава МИД находился в момент ДТП без охраны. “Это его право, и это распространенный случай. Охраняемое лицо может отказаться или приостановить защиту полиции в любое время”, – сказано в твите.

Pan ministr m * l v dob * dopravní nehody, na základ * vlastního po * adavku, p * erušenou policejní ochranu. Je to jeho právo a je to b * né. Chrán * ná osoba m * e kdykoliv policejní ochranu odmítnout * i p * erušit. #policiepp https://t.co/0ydSZiMDwn

— Policie * R (@PolicieCZ) May 6, 2020

38-летний социал-демократ Петржичек возглавляет внешнеполитическое ведомство Чехии с 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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