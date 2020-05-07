 

Загрязнение водохранилищ в ОРДЛО создает опасность для 300 тыс. граждан – Минреинтеграции

07.05.2020, 5:25, Новости дня

Загрязнение водохранилищ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей создает опасность для 300 тыс. местных жителей. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что действия российских оккупантов привели к нарушению работы двух водохранилищ и их загрязнению. Существенное нарушение гигиенических и экологических показателей зафиксировано из-за длительного неконтролируемого сброса в Волынцевское водохранилище неочищенных стоков шахты “Булавинская”. В результате нормы предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов превышены в шесть раз, нитратов – в 5,7 раза, сульфатов – в 3,5 раза, цинка – почти в четыре раза и тому подобное.

Волынцевское водохранилище используется как источник питьевой воды в Енакиево, Дебальцево, Шахтерске, Чистяково (бывший Торез) и других населенных пунктах.

По данным ведомства, оккупанты знают о сложившейся проблеме, но никаких мер для ее решения не предпринимают.

“Минреинтеграции считает это подтверждением захватнических действий государства-оккупанта, которое безжалостно эксплуатирует оккупированную территорию, создавая угрозы для людей, экологии и уничтожая возможность развития агломерации Алчевск – Перевальск и прилегающих районов в стратегической перспективе. Мы обращаемся к международным организациям в рамках установленного мандата с просьбой проверить указанные факты и принять меры реагирования”, – заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Давид Макарьян.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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