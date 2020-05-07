Зеленский заявил, что в украинской политике активизировался вирус “хитросделанности”, и раскритиковал идеи Корниенко. Видео

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07.05.2020, 5:25, Новости дня

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года.

11 июля 2019 года Верховная Рада VIII созыва созыва приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины.

Зеленский ветировал кодекс 13 сентября. По мнению главы государства, положения принятого документа фактически сохраняли признаки пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками.

3 октября Верховная Рада Украины отправила Избирательный кодекс на доработку.

Парламент принял закон в новом варианте 19 декабря.

Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко заявил 6 мая, что проект решения о проведении местных выборов будет вынесен на рассмотрение парламента до конца июня, до тех пор будет продолжаться обсуждение документа. Верховная Рада сможет принять изменения в Избирательный кодекс до середины июля.

В интервью ZN.UA, которое вышло 26 апреля, Корниенко предложил именно те инициативы, которые сегодня раскритиковал Зеленский: введение пятипроцентного барьера для партий, которые не попадут в местный совет, если в целом по стране не примут более 5% и требование для региональных политсил иметь ячейки не менее чем в 2/3 регионах страны.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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