 

Дети, которые пьют цельное молоко, реже набирают лишний вес

07.05.2020, 5:18, Разное

Ученые выяснили, что у детей, которые пьют цельное молоко, риск избыточного веса на 39% ниже, чем у тех, кто пьет обезжиренное.

Американская академия педиатрии в настоящее время рекомендует переводить детей в возрасте 2 лет на молоко с низким содержанием жира (1%) или обезжиренное. Но данные нового канадского исследования говорят, что цельное молоко может быть полезнее для поддержания нормального веса детей, чем молоко с низким содержанием жира. Результаты опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Ученые из Университета Торонто проанализировали 14 исследований, в которых приняли участие 20897 детей в возрасте до 18 лет. В них сравнивались две группы детей: одни пили цельное молоко (3,25% жира), другие – молоко с содержанием жира менее 2%.

Объединив данные всех этих исследований, ученые подсчитали, что у детей, которые пили цельное молоко, риск лишнего веса или ожирения был ниже на 39%, по сравнению с теми детьми, которые пили молоко с низким содержанием жира или обезжиренное. Кроме того, риск ожирения в целом неуклонно снижался при увеличении количества цельного молока в рационе.

По мнению авторов, существует несколько возможных механизмов этого феномена. В частности, дети, которые пьют цельное молоко, потребляют меньше калорий из другой пищи. Как показывают исследования, молочный жир обладает свойствами, которые дают человеку чувство сытости.

Ученые не исключают и обратной причинно-следственной связи. Возможно, родители специально предлагают детям с недостатком веса цельное молоко, чтобы они поправились. Но, как отмечают авторы, ни одно из этих наблюдательных исследований не может определить причину и следствие.

«Нам действительно нужно больше клинических исследований для понимания, правильно ли мы поступаем», – резюмировал старший автор исследования Джонатон Л. Магуайр (Jonathon L. Maguire).



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Мнение: Письмо: “Вся превратилась в ожидание”

29.03 / Правительство России купило активы «Роснефти» в Венесуэле

06.04 / В Apple рассказали о правильной защите всех моделей iPhone от коронавируса

24.05 / Здоровье: Загорать на пляже нужно с умом

29.04 / Телескоп “Хаббл” зафиксировал разрушение кометы Atlas

11.04 / В Google объяснили причину удаления из YouTube интервью главврача из Коммунарки Дениса Проценко

20.04 / Бывший возлюбленный дочери Марии Шукшиной рассказал, почему выкупил часть квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной

01.05 / Экономический шок

01.04 / Политика: Китайский вирус дал стимул отношениям России и США?

13.04 / Коронавирус — ответы на главные вопросы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска