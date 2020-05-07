Банк России ожидает снижения ВВП на 4-6% в 2020 году

07.05.2020, 5:18, Новости дня

Банк РФ полностью пересмотрел свой экономический прогноз, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. И последние решения по ставке принимались на основе именно этих оценок, а не статистики, отражающей ситуацию месячной давности.

Согласно базовому сценарию Центробанка, дефицит бюджета РФ на фоне коронавируса составит 5-6% ВВП. Это, как отмечает регулятор, будет важным фактором поддержки совокупного спроса. “Данная оценка учитывает бюджетные меры, объявленные по состоянию на 23 апреля, и принимает во внимание перечисление в доходы бюджета части прибыли Банка РФ от продажи пакета акций ПАО Сбербанк в объеме 1,1 трлн рублей. На последующие годы прогноз исходит из параметров бюджетной политики, определяемых бюджетным правилом”, – говорится в прогнозе.

Что касается динамики российской экономики, то в этом году Центробанк ожидает снижения ВВП на 4-6 процентов. “Самый большой вклад в снижение ВВП внесет падение экспорта, которое может составить от 10 до 15%. Также существенно (на 6 – 10%) снизятся по сравнению с прошлым годом и инвестиции в основной капитал. Финансовые ресурсы компаний в первую очередь будут направлены на восстановление текущей деятельности. Неопределенность перспектив внутреннего и внешнего спроса будет сдерживать инвестиционные планы. Снижение производства и инвестиций ограничит возможности для роста доходов, произойдет сокращение потребительского спроса”, – приводится в прогнозе комментарий председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

При этом уже в следующем году экономика вернется к росту, который продолжится и в 2022-ом году. “Таким образом, сезонно сглаженный ВВП восстановится к докризисному уровню в конце 2021 – начале 2022 года”, – отмечает регулятор

В числе важных факторов, влияющих на ситуацию, регулятор отмечает также нефтяной рынок. Базовый прогноз предусматривает медленное повышение цен на черное золото в среднем до $25 за баррель в четвертом квартале текущего года. К 2022-ому году, по мере восстановления спроса и снижения запасов планка должна подняться до $45 за бочку.

Как отмечает глава Центробанка Эльвира Набиуллина, поддержку экономике, особенно наиболее пострадавшим секторам, окажут меры, принятые правительством и банком России. Кроме того, важную роль сыграет реализация национальных проектов и смягчение денежно-кредитных условий.

“Способствовать восстановлению экономики и внутреннего спроса также будет смягчение денежно-кредитных условий под влиянием проводимой денежно-кредитной политики. Это поддержит кредитование, темп роста которого повысится с 3 – 8% в текущем году до 6 – 11% в 2021 – 2022 годах. Сохранению потенциала кредитования также помогут регуляторные послабления и расширение специализированных инструментов рефинансирования Банка России”, – отметила Эльвира Набиуллина, допустив в том числе и дальнейшее снижение ключевой ставки в случае, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом.