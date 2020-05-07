Как рубль может пострадать от дорожающей нефти

07.05.2020, 5:18, Новости дня

Рост цен на нефть может, как ни странно, негативно сказаться на курсе рубля.

До сих пор Банк РФ поддерживал рубль, продавая валюту в рамках бюджетного правила и за счет средств, полученных от продажи контрольного пакета Сбербанка. В среднем ЦБ реализовывал на рынке около 275 миллионов долларов ежедневно.

Но большая часть этих операции привязана к цене Urals, и продажи валюты осуществляются только при падении стоимости барреля ниже 25 долларов. Таким образом, если растущий тренд на нефтяном рынке сохранится, то продажи валюты сократятся сразу в несколько раз и будут составлять всего 50 миллионов долларов.

К слову, накануне рубль серьезно ослаб, правда, негативная динамика была скорее связана с падением котировок на внешних рынках и коррекцией на рынке нефти, где Brent подешевела более чем на 5%.

Стоит добавить, что регулятор публикует данные о своих операциях на валютном рынке, однако цифры выходят с задержкой, поэтому пока точно сказать, как изменится тактика регулятора, пока довольно сложно.