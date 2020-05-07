Российская нефть Urals подорожала до 25 долларов

07.05.2020, 5:18, Новости дня

Российская нефть Urals подорожала до 25 долларов. В северо-западной Европе, по данным агентства Argus, цена выросла до 24,70 долларов, а в Южной Европе — до 25,30 долларов.

Добавим, что уже по итогам первой недели мая РФ практически полностью выполнила условия сделки ОПЕК+. Как сообщает "Коммерсантъ", ежесуточная добыча сократилась до 8 ,700 миллионов баррелей, тогда как целевым показателем является 8,5 миллионов. Во многом благодаря вступлению в силу соглашения о сокращении добычи, цены на нефть на мировых рынках пошли вверх.

Стоимость бочки Brent на этой неделе вплотную приближалась к отметке в 32 доллара, однако накануне наблюдалась коррекция. Стоимость бочки Brent на этой неделе вплотную приближалась к отметке в 32 доллара, однако накануне наблюдалась коррекция.

Немаловажную роль сыграли данные от Минэнерго США. Запасы углеводородов в стране практически достигли своих исторических максимумов, при этом запасы в нефтехранилище в Кушинге продолжают увеличиваться, и свободных объемов остается все меньше. Зато добыча в Америке продолжает снижаться: за неделю — ещё на 200 тысяч баррелей.