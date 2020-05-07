 

Минздрав о вакцине от коронавируса: Есть обнадеживающие результаты

07.05.2020, 4:50, Разное

Подробности Мурашко раскрывать не стал: министр ограничился коротким комментарием. Чиновник заявил, что ученые проводят доклинические испытания сразу нескольких препаратов.

Глава Минздрава подчеркнул, что работа над вакциной от коронавируса уже показывает обнадеживающие результаты. Не исключено, что “прививка” от COVID-19 будет впервые создана именно в России.

Кроме того, Мурашко рассказал о работе исследователей над противовирусным препаратом Фавипиравир. Он огласил результаты клинических испытаний: есть надежда, что именно это лекарство поможет победить коронавирус, сообщается в телеграм-канале РИА Новости.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Май 2020 в 12:51 PDT

Напомним, что недавно о прорыве в создании вакцины от коронавируса сообщили израильские ученые. Результаты работы исследователей раскрыл министр обороны Нафтали Бенет.

Победить COVID-19 помогут специальные антитела, которые обнаружили в секретной лаборатории Института биологических исследований. Они целенаправленно атакуют вирус в организме человека.

Ученые занимаются регистрацией патента на вакцину. После этого Израиль сможет наладить производство лекарства от коронавируса.



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