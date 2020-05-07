США: вместе с партнерами – против дезинформации Пекина и Москвы

07.05.2020, 4:45, Новости дня

Правительство США сотрудничает со странами Европы и другими союзниками в борьбе с китайской и российской дезинформацией. При этом информационные операции Москвы и Пекина рассматриваются Вашингтоном как крайне безответственные и вредящие борьбе с пандемией COVID-19, которую ведут страны мира.

Таков был смысл выступления двух высокопоставленных представителей Госдепартамента США во время их телефонного брифинга в среду: спецпосланника Госдепартамента по борьбе с дезинформацией Леи Гэбриэл и посла Филипа Рикера, представляющего Бюро по европейским и евроазиатским делам американского внешнеполитического ведомства.

Ранее свидетельства того, что Китай перенимает российскую модель наступательной пропаганды и дезинформации, приводили в основном эксперты, теперь же это было заявлено на уровне администрации США. Леа Гэбриел констатировала, что размывание фактов и поток обвинений в сторону Запада стали неотъемлемыми частями действий Пекина:

«Раньше было действительно немного документов, как и публичного обсуждения того, как Компартия Китая использует боты, троллей и другие средства в стиле России в отношении аудитории за пределами Китая. Но кризис с COVID-19 выпукло показал, насколько далеко КПК готова пойти в попытках контролировать нарратив в мире на этот счет… Теперь видим скоординированные усилия Пекина по продвижению противоречивых теорий о COVID-19, которые призваны сеять сомнения, перекладывать вину на других и внушать мысль, что правду узнать невозможно».

Спецпосланник Госдепартамента США подчеркнула, что население в западных странах может не отдавать себе отчет в том, что социальные медиа и другие информационные платформы, созданные на Западе, используются Пекином для продвижения своей информационной повестки – при том, что в самом Китае информационные ресурсы жестко контролируются, и плюрализм в сфере информации не допускается: «Очень важно, чтобы страны-единомышленники и свободные общества выводили Пекин на чистую воду с его использованием дезинформации и пропаганды».

От России, по словам Леи Гэбриэл, Вашингтон ожидает серьезных подрывных действий, связанных с пандемией: «Основываясь на прошлом опыте, мы ожидаем с большой вероятностью, что российская система дезинформации будет действовать для подрыва доверия к вакцине от COVID-19, когда таковая будет получена. Мы видели подобное раньше, и похоже, что они опять на это пойдут – как распространяя ложную информацию, выдуманную ими самими, так и усиливая голоса с мест, которые продвигают “теории заговоров”. Мы это видим снова и снова».

Филип Рикер, со своей стороны, заявил, что США сотрудничают с союзниками для того, чтобы противостоять китайской и российской дезинформации: «Заместитель госсекретаря Стив Биган возглавляет группу трансатлантических партнеров, коллег в рассмотрении вопросов по телефону каждую неделю… И одна из главных тем в этом разговоре, в котором участвуют коллеги не только из США и Канады, но и из Франции, Германии, Италии, Великобритании, а также участвуют представители ЕС и НАТО – проблема дезинформации. Мы все вместе намерены продолжать противодействовать дезинформации и обмениваться точной и своевременной информацией о ситуации с COVID-19».

Отвечая на вопрос журналистов из Сербии о том, насколько российская и китайская пропаганда вредят странам Балкан и укрепляют там влияние Пекина и Москвы, Филип Рикер согласился с тем, что этот регион находится под серьезным информационным давлением:

«Мы все чаще рассматриваем Западные Балканы и Юго-Восточную Европу как целостное стратегическое пространство, в котором люди в целом приняли решение обратить свой взгляд на Запад – при том, что многие страны связали себя с Европейским союзом, или, как Северная Македония, с НАТО. Сейчас они оказались полем для соревнования с некоторыми негативными силами, Россией и Китаем, и мы хотим соревноваться за это влияние, но в позитивном ключе. Мы считаем, что страны и народы Западных Балкан сами могут сделать выбор в отношении того, в какую сторону смотреть и с кем взаимодействовать».

В свою очередь, Леа Гэбриэл отметила, что вопросы китайской и российской пропаганды и дезинформации «не являются специфической проблемой какого-то отдельного региона».

Эксперты аналитических центров в Вашингтоне отмечают многообразие приемов, применяемых российской и китайской пропагандой для того, чтобы получить преимущество на информационном поле.

Наталья Бугаева, руководитель российского проекта в вашингтонском Институте изучения военных действий, в своем выступлении накануне на семинаре, организованном Американским институтом предпринимательства, напомнила, что активность России в сфере пропаганды является не только негативно-наступательной:

«В последнее время мы видим, что Кремль пытается представить США и Запад в целом как игроков, которые действуют негуманно, сохраняя санкции против разных стран во время пандемии. И это является частью более широких усилий Путина, которые он стал предпринимать с начала марта этого года, чтобы добиться снятия санкций, использую пандемию как повод для этого – причем не только с России, но и с ее партнеров, таких, как Сирия, Иран и другие страны».

По мнению Натальи Бугаевой, Путин также намерен каким-то образом добиться большего понимания от Запада: это связано, по мнению эксперта, с тем, что цены на нефть идут вниз, и благосостояние россиян снижается, а слабость российского лидера перед лицом пандемии становится очевидной:

«Мы видим, что с начала апреля усилия России в области дезинформации снизились… Кроме того, российское министерство обороны доставило определенную помощь в Италию, США и некоторые балканские страны, несмотря на нехватку нужных средств для борьбы с COVID-19 дома. Путин пытается сыграть роль доброго самаритянина, ему точно не нужны сейчас никакие дополнительные санкции, и он пытается избавиться от тех, которые уже действуют. Однако я бы не сказала, что при этом действия России представляют для Запада меньшую проблему, чем раньше – просто информационная кампания была направлена на достижение целей более “высокого уровня”».