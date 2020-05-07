 

Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса о ведении военных действий против Ирана

07.05.2020, 4:45, Новости дня

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию Конгресса об ограничении полномочий президента США вести военные действия против Ирана.

Глава Белого дома опубликовал заявление с объяснением своих действий: по словам Трампа, он нашел резолюцию «очень оскорбительной» и основанной на «непонимании фактов и законодательства».

Обе партии еще в марте поддержали резолюцию, запрещающую президенту вести военные действия против Ирана. Это было связано с опасением республиканцев и демократов по поводу того, что Белый дом может ввязаться в войну с Ираном.



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