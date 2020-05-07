Мнение: Реалистичная оценка новых мировых условий

07.05.2020, 4:30, Разное

МИД РФ официально прокомментировал историю с похождениями американских наемников https://colonelcassad.livejournal.com/5846515.html в Венесуэле. Фактически, дипломатично обвинили американские спецслужбы в поддержке терроризма, а руководство США во вранье.

С тревогой восприняли информацию о попытке группы наемников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов против представителей законной власти этой страны и ее руководства. Террористы, среди которых, по данным правоохранительных органов, оказались лица, связанные с иностранными (конкретно – американскими) спецслужбами, были своевременно обезврежены.

Организаторы операции даже не пытались себя скрывать, подробно изложив ее детали журналистам, о чем 3 мая опубликован подробный репортаж таким не замеченным в симпатиях к нынешнему Правительству Венесуэлы изданием, как «Нью-Йорк Таймс».

Действия наемников заслуживают безусловного и решительного осуждения. Особенно сейчас, когда все страны – и Венесуэла не исключение – столкнулись с глобальной безжалостной угрозой пандемии коронавируса, борьба с которой требует объединения усилий всех. Игнорировать этот вызов – удел тех сил, кто безразличен к реальным судьбам венесуэльских граждан и будущему этой страны.

Уже не вызывают удивления факты, когда политическая зашоренность и зацикленность на задаче отстранения от власти законного Президента Венесуэлы, фразеология из серии «все опции на столе» не позволяют некоторым странам реалистично оценить обстановку в новых мировых условиях. Поэтому утверждение Вашингтона, что «Правительство США не имеет ничего общего с тем, что произошло в Венесуэле за последние несколько дней», звучат неубедительно.

Россия свою позицию насчет неприемлемости силовых методов решения политических разногласий сформулировала четко. Она была неоднократно озвучена. Нужен прямой диалог, о котором могут договориться только сами венесуэльцы как вершители своей судьбы. Солидарность, доверие и диалог – вот что необходимо Венесуэле сейчас. Поддерживаем предложение Президента Н.Мадуро заключить «большое гуманитарное соглашение» всех политических сил Венесуэлы, включая тех, кто группируется вокруг фигуры Х.Гуайдо. Это, как было сказано, необходимо «во имя здоровья и мира». Лидер страны призвал «принять меры для оказания помощи народу Венесуэлы в борьбе с пандемией коронавируса». Присоединяемся к этому призыву. Всем патриотически настроенным венесуэльцам, уверены, он тоже понятен и близок.

Будем и далее делать все необходимое, чтобы народ Венесуэлы имел возможность самостоятельно решать стоящие перед ним проблемы мирным путем, через широкий общенациональный диалог, без диктата, ультиматумов и санкций. Засылаемым извне наемникам, разумеется, не должно быть места на венесуэльской земле.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4114787 – цинк

Роль российских спецслужб работающих в Венесуэле во всей этой истории остается за кадром, как впрочем и кубинских.